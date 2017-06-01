Цель благотворительного проекта Esquire «Правила жизни детей» — поддержать творческую деятельность наших маленьких героев, воспитанников казанского центра «Дуслык».
Каждый из вас может оказать финансовую помощь, перейдя
Кроме того, вы можете записаться волонтером или поддержать проект информационно — приветствуется любая помощь!
У проекта есть отдельная страница в Instagram (
Святослав Посадский, 7 лет Когда я был дома, ну, жил со своими родителями, они то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по комнате! Хоть бы посидел немножко на одном месте!» А сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно! Я запомню это, чтобы рассказать своим родителям. Когда я вырасту, я куплю тачку — джип. Для этого мне нужно очень много денег. Когда я их заработаю и куплю джип, то смогу возить всех домой. Я люблю ходить на музыкальные занятия. Туда приходят все — и большие, и маленькие. Мы поем, танцуем, играем и смеемся. Мне нравится, когда все вместе поют и смеются. Я хотел бы попасть в сказку, стать супергероем и помогать всем людям в беде. Я бы помогал им в том, что они не могут сделать сами. Я бы их спасал, делал бы им добро, чтобы все люди были веселыми и никогда не плакали. #правилажизнидетей
Казанский социально-реабилитационный центр «Дуслык» — первый (и, надеемся, не последний) детский дом, который Esquire курирует при поддержке агентства Departament.
Каждый из наших маленьких героев занимается творчеством — дети поют, танцуют, пишут сценарии и снимают видео. Это стало возможно после того, как при «Дуслыке» открылась творческая студия «Караван». К сожалению, студия работает только на энтузиазме педагогов — именно поэтому им нужна ваша помощь. Все полученные средства пойдут на покупку оборудования (видеокамеры, ноутбуки, монтажные программы) и организацию поездок детей на кинофестивали.