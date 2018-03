Святослав Посадский, 7 лет Когда я был дома, ну, жил со своими родителями, они то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по комнате! Хоть бы посидел немножко на одном месте!» А сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно! Я запомню это, чтобы рассказать своим родителям. Когда я вырасту, я куплю тачку — джип. Для этого мне нужно очень много денег. Когда я их заработаю и куплю джип, то смогу возить всех домой. Я люблю ходить на музыкальные занятия. Туда приходят все — и большие, и маленькие. Мы поем, танцуем, играем и смеемся. Мне нравится, когда все вместе поют и смеются. Я хотел бы попасть в сказку, стать супергероем и помогать всем людям в беде. Я бы помогал им в том, что они не могут сделать сами. Я бы их спасал, делал бы им добро, чтобы все люди были веселыми и никогда не плакали. #правилажизнидетей

A post shared by @pravila_kids on Jul 6, 2017 at 6:01am PDT