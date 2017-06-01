Цель благотворительного проекта Esquire «Правила жизни детей» — поддержать творческую деятельность наших маленьких героев, воспитанников казанского центра «Дуслык».

Каждый из вас может оказать финансовую помощь, перейдя по ссылке на страницу фонда «В твою пользу». Деньги можно перевести онлайн (банковская карта, Сбербанк. Онлайн, Яндекс. Деньги и др.), с помощью смс или просто перечислить средства на расчетный счет фонда.

Кроме того, вы можете записаться волонтером или поддержать проект информационно — приветствуется любая помощь!

У проекта есть отдельная страница в Instagram ( @pravila_kids ) — публикуйте под хэштегом #правилажизнидетей свои детские фотографии и делитесь собственными «правилами».

Казанский социально-реабилитационный центр «Дуслык» — первый (и, надеемся, не последний) детский дом, который Esquire курирует при поддержке агентства Departament.

Каждый из наших маленьких героев занимается творчеством — дети поют, танцуют, пишут сценарии и снимают видео. Это стало возможно после того, как при «Дуслыке» открылась творческая студия «Караван». К сожалению, студия работает только на энтузиазме педагогов — именно поэтому им нужна ваша помощь. Все полученные средства пойдут на покупку оборудования (видеокамеры, ноутбуки, монтажные программы) и организацию поездок детей на кинофестивали.