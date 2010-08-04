Я беспомощный слуга бога, находящийся в постоянной ответственности перед ним.

Я впервые по‑настоящему задумался в 1982-м, когда Америка позволила Израилю вторгнуться в Ливан. Я все еще помню эти сцены: кровь, оторванные конечности, женщин и детей, потерявших своих мужей и отцов, ракеты, падающие на их дома без жалости и разбора. Это было как если бы крокодил повстречал ребенка, у которого есть силы только на то, чтобы кричать. Разве крокодил принимает какие-либо аргументы, кроме оружия?

Мы сражаемся с вами потому, что мы свободны и никогда не смиримся с тем, что кто-то пытается нашу свободу отнять. Вы разрушили нашу уверенность в завтрашнем дне, мы разрушим вашу. Именно так, как вы убиваете нас, мы будем убивать вас.

Буш утверждает, что мы ненавидим свободу. Пускай в таком случае он ответит на вопрос: почему мы не атакуем, к примеру, Швецию?

Есть лишь немного стран, которые отказались быть рабами США. Это Китай, Иран, Ливия, Куба, Сирия и Россия. Кто бы ни стоял за событиями 11 сентября, он точно не был другом американского народа.

Наша пропаганда — это наше молчание. Отрицания, объяснения, уточнения сказанного — пустая трата времени.

Меня не пугает, что американцы назначили большую награду за мою голову. Мы, мусульмане, полагаем, что наша жизнь на этой земле предрешена. Даже если весь мир захочет убить меня до отведенного срока, он не сможет этого сделать.

Наши парни были шокированы низким уровнем морали американских солдат и очень скоро осознали, что американские солдаты — просто бумажные тигры.

Мои планы на будущее? Вы увидите их и услышите о них в выпусках новостей.

Ваша безопасность не находится в руках Буша или «Аль-Каиды». Безопасность в ваших собственных руках. Каждое государство, которое не вмешивается в вопросы нашей безопасности, автоматически может быть уверено в своей.

Террор — самое страшное оружие сегодняшнего дня, и западные средства массовой информации используют этот страх против своего же народа самым бесстыжим образом.

Должен сказать, что мой долг — просто разбудить мусульман.

Почему те разрушения, которые несут американцы, — это свобода и демократия, а сопротивление им — это терроризм и фанатичная нетерпимость?

Если быть предельно точным, эта война носит религиозно-экономический характер.

Война в Ираке позволяет зарабатывать миллионы долларов гигантским корпорациям: производителям оружия, тем, кто занимается восстановлением страны, — я имею в виду Halliburton и дочерние компании. Совершенно очевидно, кому выгодно разжигать огонь этой войны и подталкивать людей к резне. Они просто купцы, зарабатывающие на войне.

В сегодняшних войнах не осталось морали. Совершенно ясно, что человечество спустилось на самые низшие ступени упадка и угнетения.

Я сражаюсь так, что надеюсь умереть мучеником, попасть в рай и встретить Господа.

Мы любим смерть. США любят жизнь. Вот и вся разница между нами.