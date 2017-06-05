Есть такое выражение: дырка от бублика. Это значит — «ничего, пустое место». Я вот думаю: так ли это? Во‑первых, за эту дырку удобно держать бублик. Во‑вторых, если бы не было этой дырки, это был бы не бублик, а какая-нибудь плюшка. Бублик держится на дырке!

Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
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Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет
Далее Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет

Кто придумал, что пол — это пол, а, например, не яблоко? Говорить «какое ламинированное яблоко» нам сейчас непривычно, но если это было так, то мы не видели бы разницы. Но мы говорим, что пол — это пол, а яблоко — это яблоко. Значит, так и должно быть.

Говорят, любовь прошла… Но почему не проходит любовь к маме или, например, к собаке? Ведь когда твой маленький щеночек становится большим псом, ты же не перестаешь его любить, даже если он будет грызть твою обувь? Значит, любовь бывает двуликой?

У каждого в голове свои тараканы! У меня их 3 вида. Каждый вид живет в своей деревне. Первые все время ругаются, избивают друг друга, орут на всех. Вторые — романтический вид. Эти плачут, страдают, впадают в депрессию, скучают, обижаются, влюбляются. А остальные пофигисты: даже если ураган или цунами, им на все наплевать, сидят — чай пьют.

Мне кажется, у меня появился и четверый вид тараканов, который наблюдает за остальными. И вот я думаю: мне сейчас 15 лет, а тараканы размножаются с космической скоростью. Сколько их будет еще? Теперь я понимаю, почему взрослые такие странные.

В нашем приюте целый зоопарк: курочки, кукушки, антилопы, львы, вороны, ласточки. И это все наши педагоги. Вот есть у нас курочка, соберет она нас всех и говорит: «Сидите около меня». И мы сидим. Вот мы ее и назвали курочкой, потому что мы всегда рядом с ней.

Я думаю: хоть бы педагоги не придумывали клички нам, детям, а то, не дай бог, будем какими-нибудь амебами называться.

Мне говорят, что у меня хороший слух. Я четыре года ходила в музыкальную школу. И один раз мы с режиссером нашей приютской киностудии поехали записывать песню. Заходим в кабинет, где должна быть репетиция перед записью, а там целый оркестр и настоящий профессор. Я была в шоке! Для меня, такой обычной девочки, собрался целый оркестр! Я даже побледнела! И я подумала, что если плохо спою, сколько же недобрых глаз будут смотреть на меня и думать: «Блин, из-за этой певички собрались тут». Когда оркестр заиграл, музыка зазвучала, я в страхе начать петь. Но потом я увидела профессора и моего режиссера, которые смотрели на меня одобрительно и вселяли уверенность. И я поняла, что мир не без добрых людей.

Если ты чувствуешь добро, то можно горы свернуть!

Я боялась, что в приюте мне будет неинтересно, скучно. Но я здесь уже четыре месяца, и я до сих пор никогда не встречала таких добрых и отзывчивых людей, которые помогут, всегда поддержат тебя.

Домой все равно хочется, ведь там твои близкие и родные. Порой я не понимаю себя. Здесь, в приюте, так хорошо, тогда почему домой охота?

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