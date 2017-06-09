Люди бывают умные, хитрые, богатые, нищие, аристократы, писатели, певцы и рабочие. Люди бывают с характером. Со злым, добрым, справедливым характером. Но люди должны быть разными. Потому что если у них будут одинаковые характеры, привычки, вкусы, поступки, то и будущее у них тоже будет одинаковым. Все вокруг станет предсказуемым и неинтересным. Жизнь потеряет краски.

Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
Далее Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет
Далее Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет

У матери с сыном есть невидимая нить, которая связывает их. Когда у сына какая-нибудь обида, мать почувствует ее за 1000 километров. Сколько бы не было лет сыну, он будет для нее всегда маленьким мальчиком.

Сын всегда должен быть рядом, если что-нибудь случится, он должен прийти на помощь маме.

Есть девочки, которые обижаются на какой-нибудь пустяк, а когда делают гадости, этого не замечают. Есть девочки, которым на все пофиг. Есть девочки маленькие, которые не понимают подростков, ябедничают, всем рассказывают, если мы что-нибудь сделаем плохое, и плачут из-за пустяков. Есть девочки, которые хотят быть только одни. Вывод: все девочки разные, и их характер не поймешь.

Если девочка тебя стукнула, значит, она психанула. А виноват ты! Тебе девочку стукнуть нельзя, потому что мужчинам нельзя бить женщин. Если надо принести что-нибудь тяжелое, то сразу зовут мальчиков. Если девочки пришли к нам в группу и накидали фантиков — убирать нам. Вывод: девочкам жить легче.

Я пойду учиться в колледж на плотника. Конечно, хорошо стать артистом, они много зарабатывают и знаменитые, их все узнают. Но, если все станут артистами, то кто тогда будет двери устанавливать или мебель делать?

Все хотят летом в лагерь поехать, а я хочу, чтобы меня папа с собой на работу взял. Лучше уж научиться работать, как папа, и денег заработать. Потом можно будет что-нибудь купить себе, сестре и маме. Сначала надо работать, а уж потом отдыхать.

Зачем нужны домашние задания? В школе же уже объяснили тему. Зачем опять делать то же самое? Так можно и не заметить, как жизнь пролетит.

Я не люблю вставать рано утром и не люблю рано ложиться спать. Я мог бы даже и не завтракать, только бы поспать подольше, но нельзя.

Когда мы с друзьями решили заняться спортом, то я сам вставал рано на пробежку. Ставил будильник и вставал, потому что сам этого хотел. Вопрос: почему взрослые делают, что хотят и когда хотят, а детям можно делать что-то только по их разрешению?

Подробнее о проекте «Правила жизни детей» можно узнать тут. Помочь можно здесь.