Люди бывают умные, хитрые, богатые, нищие, аристократы, писатели, певцы и рабочие. Люди бывают с характером. Со злым, добрым, справедливым характером. Но люди должны быть разными. Потому что если у них будут одинаковые характеры, привычки, вкусы, поступки, то и будущее у них тоже будет одинаковым. Все вокруг станет предсказуемым и неинтересным. Жизнь потеряет краски.

У матери с сыном есть невидимая нить, которая связывает их. Когда у сына какая-нибудь обида, мать почувствует ее за 1000 километров. Сколько бы не было лет сыну, он будет для нее всегда маленьким мальчиком.

Сын всегда должен быть рядом, если что-нибудь случится, он должен прийти на помощь маме.

Есть девочки, которые обижаются на какой-нибудь пустяк, а когда делают гадости, этого не замечают. Есть девочки, которым на все пофиг. Есть девочки маленькие, которые не понимают подростков, ябедничают, всем рассказывают, если мы что-нибудь сделаем плохое, и плачут из-за пустяков. Есть девочки, которые хотят быть только одни. Вывод: все девочки разные, и их характер не поймешь.

Если девочка тебя стукнула, значит, она психанула. А виноват ты! Тебе девочку стукнуть нельзя, потому что мужчинам нельзя бить женщин. Если надо принести что-нибудь тяжелое, то сразу зовут мальчиков. Если девочки пришли к нам в группу и накидали фантиков — убирать нам. Вывод: девочкам жить легче.

Я пойду учиться в колледж на плотника. Конечно, хорошо стать артистом, они много зарабатывают и знаменитые, их все узнают. Но, если все станут артистами, то кто тогда будет двери устанавливать или мебель делать?

Все хотят летом в лагерь поехать, а я хочу, чтобы меня папа с собой на работу взял. Лучше уж научиться работать, как папа, и денег заработать. Потом можно будет что-нибудь купить себе, сестре и маме. Сначала надо работать, а уж потом отдыхать.

Зачем нужны домашние задания? В школе же уже объяснили тему. Зачем опять делать то же самое? Так можно и не заметить, как жизнь пролетит.

Я не люблю вставать рано утром и не люблю рано ложиться спать. Я мог бы даже и не завтракать, только бы поспать подольше, но нельзя.

Когда мы с друзьями решили заняться спортом, то я сам вставал рано на пробежку. Ставил будильник и вставал, потому что сам этого хотел. Вопрос: почему взрослые делают, что хотят и когда хотят, а детям можно делать что-то только по их разрешению?