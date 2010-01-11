У меня есть свои странности: я сплю на правой стороне кровати, макаю жареный картофель в шоколадный коктейль, и у меня нет сексуальных фантазий.

Надеюсь, мои фильмы переживут Страшный суд.

Правила жизни Изабель Юппер
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Правила жизни Дженнифер Лоуренс
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Люди часто сравнивают меня с Кейт Мосс. А мне просто нравится, как она выглядит — вот и все.

Я хочу быть выносливой, я хочу быть стойкой, я хочу всегда оставаться в форме и, кажется, я хочу записаться в спортзал. Но, просыпаясь каждое утро, я все равно веду себя как Мардж Симпсон и при этом похожа на кого-то из Гремлинов.

Я курю, и мне нравится это. Мне кажется, что чем легче ты относишься к курению, тем меньше вреда оно тебе наносит.

У меня прекрасные взаимоотношения с вином. Мы вместе уже 10 лет, и мы прекрасно понимаем друг друга.

Я ненавижу салаты, а кофе я всегда пью с молоком. Мне даже интересно: как скоро моя задница отяжелеет настолько, что коснется пола?

Я не могу быть девушкой Бонда. Вы даже не представляете, как будет смотреться в бикини мой целлюлит.

Американские мужчины всегда обеспокоены тем, чтобы производить хорошее впечатление, и это утомляет. Зато они могут запросто подойти к тебе и сказать: «Может, сходим куда-нибудь вместе?» Англичане, конечно, на такое не способны.

В мужчинах мне нравится ум. Но если помимо блестящего ума мужчина готов предложить мне ужин с устрицами — мне это, пожалуй, понравится гораздо больше.