Мои родители должны мною гордиться! Я снялась в фильме с названием «Хуй» (комедия 1999 года, в российском прокате «Подруги президента» — Esquire), выступала голой на сцене и сыграла лесбиянку в телесериале. Боже правый, кажется, я давно уже должна была навлечь позор на всю нашу семью.

Правила жизни Изабель Юппер
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Глория Стейнем (американская феминистка, журналист и политик. — Esquire) сказала как-то одну фразу, которая мне очень нравится: «Стань сама тем мужчиной, которого ты ищешь себе в мужья».

Я бы хотела быть моделью для поведения. Но я не хочу быть болезненной моделью.

Развлекать себя тем, чтобы постоянно ходить на вечеринки и премьеры — это тупик. На мой взгляд, нет ничего ужаснее, чем человеческая толпа. Честное слово, лучше уж к дантисту сходить.

Сейчас, после смерти Хита (Уильямс была обручена с Хитом Леджером и родила от него дочь — Матильду Роуз Леджер. — Esquire), я вдруг поняла, что печаль — это как горная река. Она постоянно изменяется, каждое мгновение являясь тебе в каком-то новом виде.

Когда я смотрю, как Матильда шепчет что-то деревьям и обнимает зверей, я понимаю, что Хит где-то рядом. Ведь она — это лучшая память о нем.

Путешествие — это великое спасение от одиночества.

Я очень люблю театр. Здесь я чувствую себя в безопасности.

Я довольно многому научилась в жизни. Правда, то, чему я научилась, нелегко выразить словами.