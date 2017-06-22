Мне нравится весна, потому что тепло, можно понюхать цветы и в кроссовках ходить. И еще самые красивые бабочки выходят и с ними можно играть. Весна красивая, весна зеленая, потому что трава мягкая, а еще весна веселая, дружная.

Я люблю слушать сказки, особенно «Маша и медведь», потому что Маша веселая, она немного хулиганит, а Мишка — добрый, он ее прощает, он ее учит и с ней играет.

Я люблю смотреть мультики, потому что они поучительные.

Я хотел бы попасть в сказку, стать супергероем и помогать всем людям в беде. Я бы помогал им в том, что они не могут сделать сами. Я бы их спасал, делал бы им добро, чтобы все люди были веселыми и никогда не плакали.

Жизнь — это двигаться!

Когда я был дома, ну, жил со своими родителями, они то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по комнате! Хоть бы посидел немножко на одном месте!» А сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно!

Нужно больше двигаться, ну, ходить быстрым шагом, чтобы укреплялись ноги. Я запомню это, чтобы рассказать своим родителям.

Мне нравится играть с машинками. Я с детства это любил и знаю все марки машин. Особенно мне нравятся большие машины, они красивые и в них умещается сразу много людей. А когда машина красная, то ее все видят издалека и думают: «Ой, какая красная машина! Ну-ка, надо посмотреть, кто там шофер». Если машина белая, то это такси, или просто человеку нравится белая машина.

Когда я вырасту, я куплю тачку — джип. Для этого мне нужно очень много денег. Когда я их заработаю и куплю джип, то смогу возить всех домой.

У меня есть динозавр. Он оранжевый и не страшный, добрый. Он живет на моей кровати. Я с ним разговариваю. Когда я сплю, динозавр меня охраняет, потому что у него глазки не закрываются. Я его берегу, потому что друга надо беречь. Вот!

Я люблю ходить на музыкальные занятия. Туда приходят все — и большие, и маленькие. Мы поем, танцуем, играем и смеемся. Мне нравится, когда все вместе поют и смеются.

Летом я ищу всяких жуков и червячков. Они разные, у них много ножек и даже крылья. Только их нельзя обижать. Надо только глазками смотреть, потому что у них есть детки, они хотят кушать и ждут маму. А, если найдешь бабочку-коробочку, надо поднять ее высоко и сказать: «Бабка-коробка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки» И все, она к ним полетит.