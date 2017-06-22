Мне нравится весна, потому что тепло, можно понюхать цветы и в кроссовках ходить. И еще самые красивые бабочки выходят и с ними можно играть. Весна красивая, весна зеленая, потому что трава мягкая, а еще весна веселая, дружная.

Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
Далее Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет
Далее Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет

Я люблю слушать сказки, особенно «Маша и медведь», потому что Маша веселая, она немного хулиганит, а Мишка — добрый, он ее прощает, он ее учит и с ней играет.

Я люблю смотреть мультики, потому что они поучительные.

Я хотел бы попасть в сказку, стать супергероем и помогать всем людям в беде. Я бы помогал им в том, что они не могут сделать сами. Я бы их спасал, делал бы им добро, чтобы все люди были веселыми и никогда не плакали.

Жизнь — это двигаться!

Когда я был дома, ну, жил со своими родителями, они то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по комнате! Хоть бы посидел немножко на одном месте!» А сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно!

Нужно больше двигаться, ну, ходить быстрым шагом, чтобы укреплялись ноги. Я запомню это, чтобы рассказать своим родителям.

Мне нравится играть с машинками. Я с детства это любил и знаю все марки машин. Особенно мне нравятся большие машины, они красивые и в них умещается сразу много людей. А когда машина красная, то ее все видят издалека и думают: «Ой, какая красная машина! Ну-ка, надо посмотреть, кто там шофер». Если машина белая, то это такси, или просто человеку нравится белая машина.

Когда я вырасту, я куплю тачку — джип. Для этого мне нужно очень много денег. Когда я их заработаю и куплю джип, то смогу возить всех домой.

У меня есть динозавр. Он оранжевый и не страшный, добрый. Он живет на моей кровати. Я с ним разговариваю. Когда я сплю, динозавр меня охраняет, потому что у него глазки не закрываются. Я его берегу, потому что друга надо беречь. Вот!

Я люблю ходить на музыкальные занятия. Туда приходят все — и большие, и маленькие. Мы поем, танцуем, играем и смеемся. Мне нравится, когда все вместе поют и смеются.

Летом я ищу всяких жуков и червячков. Они разные, у них много ножек и даже крылья. Только их нельзя обижать. Надо только глазками смотреть, потому что у них есть детки, они хотят кушать и ждут маму. А, если найдешь бабочку-коробочку, надо поднять ее высоко и сказать: «Бабка-коробка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки» И все, она к ним полетит.