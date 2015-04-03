Один человек сказал обо мне: "При рождении он получил имя Ролихлахла — Трясущий Деревья, потом он стал Нельсоном Манделой и потряс мир". Мне не нравятся попытки делать из меня полубога. Я хочу, чтобы меня знали как Манделу, человека со слабостями.

В моей стране вы вначале отправляетесь в тюрьму, а потом становитесь президентом.

Я твердо усвоил, что отвага — это не отсутствие страха, а победа над ним. Отважный человек — это не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто с ним борется.

Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь.

Удивительная красота африканской музыки заключается в том, что она звучит радостно, даже если рассказывает тебе грустную историю. Ты можешь быть беден, можешь жить в доме, построенном из коробок, ты мог только что потерять работу, но музыка всегда оставляет надежду.

Не так уж сложно изменить общество — сложно изменить себя.

Я благодарен тем 27 годам, которые я провел в тюрьме, потому что это дало мне возможность сосредоточиться. С тех пор как я вышел на свободу, я эту возможность потерял.

Свобода не может быть частичной.

В тюрьме я любил работать с мусором. Иногда там попадались обрывки газет. В тюрьме нам газет не полагалось, так что я брал эти обрывки, чистил их, а вечером тихо читал в камере. Вряд ли когда-либо я так ценил прессу.

Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других.

Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу.

Мы должны использовать время мудро и помнить: правое дело можно начать в любую минуту.

Говоря с человеком на том языке, который он понимает, ты говоришь с его головой. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем.

Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное каждый раз подниматься.

Вчера меня звали террористом, а когда я вышел из тюрьмы, многие люди, включая врагов, признали меня. Так я обычно говорю тем, кто рассказывает, что люди, борющиеся за независимость в их странах — террористы. Вот что я скажу: кто и кого обвиняет в терроризме, зависит от того, чья сторона побеждает.

Даже невнимательному человеку понятно, что США — это угроза всему миру.

Светлая голова и светлое сердце всегда составляют грозную комбинацию. А когда ты добавляешь к этому острый язык или карандаш, получается что-то очень гремучее.

Я не могу забыть, но я могу простить.

Я люблю регулярные медицинские проверки. Обычно доктора говорят мне: «Мистер Мандела, на этой неделе вы не умрете!»

Я полагаю, вы уважаете боль, через которую мне довелось пройти, так что на этом я заканчиваю нашу беседу.