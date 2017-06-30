Философ из меня никакой. Не писать же о том, как лучше положить колбасу на хлеб? Мне кажется, люди пишут об этом, потому что у них нет фантазии.

Правила жизни детей. Данил Крутиков, 11 лет
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Правила жизни детей. Настя Полякова, 13 лет
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Давайте не будем говорить о погоде, любви, ссорах, доме, обо всем не очень интересном. Для меня важные темы — это мама, поэзия, книги и Россия!

Россия для меня в первую очередь — это страна, где я родилась. Мой дом. Очень люблю наши праздники. Когда я слышу слово «Россия», у меня проходят мурашки по коже, сразу становится так хорошо. Я чувствую гордость за страну.

Мама — самое важное слово в жизни человека! Любовь мамы не купить, не сравнить, не подарить и не продать.

Нельзя просто навещать ее раз в год и приносить продукты. Вы как будто делаете это машинально, без души. Вы не вкладываете в простую фразу «Привет, мам!» свою любовь. Произносите это также, как «Дай мне пульт от телевизора».

Мамы, к сожалению, умирают, как у меня. Но я не успела почувствовать ее любовь, мне было четыре года. С тех пор мне живется очень тяжело.

Время не вернуть.

 Я слышала много историй, когда сын не заботился о матери. Любил, но как-то не так. Поэтому — берегите матерей!

Мне еще шестнадцать, но я не вижу смысла жить без стихотворений и рассказов. Я начала писать стихи в четвертом классе, но без рифмы. Я ничего не знала о ней.

Рифме меня научила учительница музыки. Это было в седьмом классе, с тех пор я учусь писать стихотворения заново.

Стихотворений у меня пока мало, около тридцати пяти. Все, что я пишу, я выкладываю в свою группу «Вконтакте» и пишу в тетрадь. В мой адрес бывает много критики, но я понимаю, что это правильно.

Как же смешно звучит моя мечта — стать поэтессой, или хотя бы просто напечататься где-нибудь.

Поэзия — часть мой жизни, и я связываю с ней свое будущее.