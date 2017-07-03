Смерть — это обязательное условие эволюции. Будет любопытно исследовать ее на своем собственном примере. В любом случае, я должен освободить место для следующей особи.
В детстве со мной обращались как с хрустальной вазой.
Меня никогда не посмели бы изнасиловать, настолько откровенно я демонстрировал традиционную ориентацию.
В России никогда не было науки, потому что были эти две падлы — Кирилл и Мефодий, которые не хотели нам зла, но оградили нас от всего латинского развития, от возможности быть вместе с Европой.
Я долго играл в православие, потому что для того, чтобы изучить вопрос, его надо хорошо знать, и моя страшная сила сегодня как проповедника заключается в том, что я действительно хорошо знаю матчасть и легко с ней обращаюсь.
Когда мы говорим о том, что поп кого-то сбил на «Мерседесе», нас волнует не то, что он сбил, а то, что он на «Мерседесе».
Я мог бы спокойно переехать в Москву, Милан, Нью-Йорк или любой другой город.
Исаакиевский собор похож на очень большой прибор. Когда я вижу здание подобного рода, я не могу абстрагироваться. Мне изначально такие здания кажутся памятником глупости.
Когда кто-то говорит про любовь, про вторую половинку, я всегда спрашиваю: «А из какого количества претендентов выбиралась вторая половинка?» Мне говорят, например, из ста. Я говорю: «А если бы выбор был из четырех тысяч, вероятно, он был бы другим?»
Любовь к детям очень эгоистична и основана на желании воспитать подручного, того самого подавальщика стакана воды.
Мозгу необходимо творить первичную, вторичную мочу, поддерживать гомеостаз, регенерировать кожу, поддерживать рост волос, кислотность желудка — вот и все, что ему нужно.
Я очень признателен времени, эпохе, всяким перестройкам и путчам, войнам и людям, с которыми встречался, потому что все это сформировало меня.
Русская духовность — искусственная химера, созданная в XIX веке и украденная у немцев.
Достоевский для меня один из первых людей, которым Россия обязана своей деградацией. Для несчастных, которые вынуждены читать художественную литературу, он сыграл роль идеолога религиозного мракобесия.
Россия когда-то решила, что она является хранителем какой-то неведомой тайны, обладателем невероятного сокровища, которое нужно оберегать ото всех. Только в наши дни выяснилось, что сокровище — это хорошее настроение Мизулиной, а больше никаких секретов национальных у нас, извините, просто нет.
У нас даже ракеты ржавые.
Вся история состоит из лжи. Вдруг вскроются архивы, и выяснится, что Наполеон Бонапарт был женщиной, а Чингисхан на самом деле был страстным поклонником кукольных театров и свои завоевания предпринимал только для того, чтобы расширять сеть кукольных театров. Что изменится в нашей жизни тогда? Ничего не изменится.
Ничего, кроме доносов и отсосов, в этом мире нет.
Никаких чувств к березкам я не испытываю.
Мне всегда можно было немного больше, чем всем остальным.
Говорить «потрясающие священники» — все равно что говорить «талантливые щипачи».
Совершенно неважно, что человек говорит, что он принимает участие в несложных театрализованных процедурах, где люди с песнями и плясками совершают акт ритуального каннибализма, поедая тело бедного раввина, умершего две тысячи лет тому назад. Важно, как человек поступает.
Я цитирую житие святых.
До сих пор проклинаю себя за то, что, как дурачок, бегал по баррикадам и окопам, когда все нормальные люди приватизировали газеты-заводы-пароходы.
Проблема России в том, что здесь никогда не было революции. 1917-й — это не революция, это смена одних мерзавцев другими.
По сути своей я пират.
Я умею только разрушать и не умею строить. ≠