Кажется, я притягиваю мудаков.

Да, я снялась в «Детях кукурузы-4». Но работа порождает работу — вот мой девиз.

В моем шкафу полно скелетов. Но я часто заглядываю туда и прекрасно знаю, во что они одеты.

Голливуд — неприятное место. Душевные изнасилования здесь происходят повсеместно.

Я люблю оказываться в женской компании. Ведь это всегда означает интересные разговоры и хорошее вино.

Ни одна женщина не может сказать, что она по‑настоящему готова стать матерью до тех пор, пока она ею не станет.

Самый сложный период в воспитании детей — это кормление грудью. Твой мозг притупляется. Он выключается ровно наполовину, ты не можешь запомнить простых вещей, не говоря уже о том, чтобы учить роль, и ты чувствуешь себя абсолютно безмозглой. Мне кажется, это состояние должно быть зафиксировано в медицине под названием «молочная лоботомия».

Если мужчина способен меня рассмешить, он уже прошел полпути к моему сердцу.

Меня не впечатляет «Оскар». Я не ищу признания у киноакадемиков. Я ищу его у своей матери. И это, конечно, во мне говорит маленькая девочка, которая сидит глубоко внутри меня и, кажется, никогда не вырастет.

Никогда не отказывалась от вечеринок журнала Vanity Fair.

Каждый раз, когда я наряжаюсь для какого-то события, своим нарядом я хочу сказать: вот как я сейчас себя чувствую. Например, сегодня я чувствую себя русской проституткой. Хотя, конечно, это было уже довольно давно. Я нацепила на себя топ от Стеллы Маккартни, который был весь утыкан перьями, у меня был черный макияж вокруг глаз и свисающие пряди волос. Когда я уже собиралась выходить, мама сказала: «Такой топ никуда не годится». Но что тут сделаешь, если в тот момент я хотела быть русской проституткой.