Я была первой внучкой у дедушки. Когда я родилась, все были в восторге, все время меня фотографировали и называли Грейс Келли. С раннего детства я знала, что хочу стать белокурой иконой.

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Не знаю, почему всем хочется быть знаменитыми. Судя по всему, они думают, что это легкая работа.

Однажды надев платье, я никогда его больше не ношу. Отдаю на благотворительный аукцион. Некоторые, по‑настоящему особенные платья я сохраняю для своих будущих дочерей. Надеюсь, они им понравятся.

Если моих детей будут донимать папарацци, я посоветую им не обращать слишком много внимания и не делать никаких глупостей — например, не показывать средний палец. От этого хуже выглядишь, а фотографы за такие снимки больше получают.

Я не завистлива. Не понимаю, почему люди завидуют. Если желать людям самого лучшего, твоя карма становится настолько лучше!

Я хотела бы встретиться с Мэрилин Монро. У меня по всему дому висят ее фотографии. Она из тех людей, о которых всегда говорили и будут говорить.

Не уверена, что обо мне будут говорить, когда мне будет 75.

Соседки в тюрьме меня очень поддерживали. Мы все время болтали через вентиляционное отверстие.

Самое лучшее на свободе — возможность обнять маму. Мне это было необходимо, потому что в тюрьме не с кем было обняться.

Ночной клуб в собственном доме очень удобен для вечеринок. Не нужно никуда идти.

Отличная вечеринка начинается с отличного списка гостей.

Я — бренд. Моя работа — увеличивать капитализацию и узнаваемость этого бренда.

Кризис меня не беспокоит. Я вложила свои деньги в надежные акции.

Я не читаю газет. Только разглядываю картинки, чтобы вспомнить, что я надевала на прошлой неделе и насколько мило я выглядела.

Кто-то сказал мне, что секс начинает нравиться после тридцати. Посмотрим.

Самый страшный грех — быть скучным. И еще — позволять другим указывать, что тебе делать.

Каждый день следует жить, как будто это твой день рождения.

В детстве я хотела стать ветеринаром. Но потом поняла, что придется усыплять животных, и решила, что лучше я просто куплю всех этих животных и поселю у себя дома.

Я играю дурочку так же, как Джесика Симпсон. Но мы отлично знаем, что делаем. Мы умные блондинки.

Мы ведем две войны, экономика рушится, миллионы людей ложатся спать голодными, и миллионы умирают от голода, геноцида, военных конфликтов и эпидемии СПИДа. Мы катастрофически засрали окружающую среду. Я не скажу, за кого голосовала, но он — афроамериканец.

Мне не нужна пластическая хирургия, и я никогда не стану ей пользоваться. Она слишком бросается в глаза. Но знаете, если бы у меня был по‑настоящему большой нос — не знаю, что бы я делала. Большой нос может испортить тебе всю жизнь. Так что, если девочка выглядит действительно ужасно, и это сделает ее счастливой, наверное, ей следует сделать операцию. Слава Богу, мне это не нужно.

В загробной жизни мне снова будет 25 лет, и я буду тусоваться. По крайней мере, я на это надеюсь. Если во что-то очень верить, это обязательно произойдет.