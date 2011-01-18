Я прекрасно понимаю, что вы все это напечатаете.
Я всегда утверждал: мое богатство никак не связано с наркотиками. Я скромный человек, занимаюсь экспортом цветов.
Тот, кому есть что сказать, всегда молчит.
Я знаю, что некоторым людям мой стиль жизни кажется чрезмерным, но что еще мне делать со своими деньгами?
Люблю быков, но больше всего мне нравятся автомобили. В моей семье вообще увлекаются скоростью. Например, мой брат (Роберто Эскобар. — Esquire) очень любит велосипеды, так что в какой-то момент я решил подарить ему этот велосипедный завод (Bicicletas Ositto. — Esquire) в Манисалеса.
В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда не найду замену своей жене и детям.
Каждый человек для кого-то святой.
Я всегда поступал как человек долга, хотя кто-то и говорит, что я террорист. Но я считаю, что человек обязан сражаться за свою семью и свое имущество, и если для этого ему требуется оружие — пусть будет так. Разве я должен вести себя как конченый педик и позволить кому-то забрать у меня мое достоинство и честь?
Иногда мне кажется, что я слишком далеко зашел со всеми этими похищениями и взрывами.
Считайте меня богом. Потому что если мне кажется, что кому-то суждено умереть, он умирает в этот же самый день.
Не все ошибки могут быть прощены.
Даже боги иногда ошибаются.
Король может быть только один.
Не понимаю, почему все забывают о том, как много я сделал для бедных. Помните, меня называли Робин Гудом всех пайса (жители северо-западной части Колумбии. — Esquire)? Так вот, я очень горжусь этим. Даже люди из правительства не могут отрицать, что я сделал для бедных больше, чем все они вместе взятые за все их никчемные жизни.
Я предпочитаю сгнить в колумбийской земле, чем жить в американской тюрьме.
Америка — это двести миллионов идиотов, руководимых одним миллионом спецагентов.
Все империи построены на крови и пламени.
Нет ничего страшнее, чем поставить у власти человека с личными проблемами.
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить.
Я очень хорошо знаю, как работает математика, но все же в моем мире невозможно отнять от девяти десять.
Деньги никогда не бывают чистыми.
Я заработал свое состояние и добился власти не для того, чтобы жить как чертова крыса.
С каждым годом все сложнее и сложнее предвидеть будущее.
Я смертельно устал прятаться и сражаться.
Никому не верь, особенно себе.
Нет ничего более ценного, чем данное обещание, и нет ничего более постыдного, чем его нарушить.
Лучший способ расправиться с врагами — перестать их замечать.
Ни одна тварь никогда не сможет меня поймать. Отсюда, из джунглей, я способен убить их всех. Поэтому все, на что они могут рассчитывать — это жалкий проигрыш.
Смерть нельзя обмануть, но с ней можно подружиться.
Когда ты мертв, тебе уже нечего бояться.
Ты никогда не узнаешь, какая пуля тебя убьет. Ведь на пулях не пишут имена.
Я не слишком-то хорошо пишу письма. Так устал от этой гребаной пишущей машинки! Она сводит меня с ума. Наверное, я должен позвонить семье — они только что вернулись из Германии. Так что я говорю вам: прощайте и берегите себя.
Все, что я хотел, — это сделать Колумбию лучше.
Пока существует рай, я могу на него рассчитывать.