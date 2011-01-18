Я прекрасно понимаю, что вы все это напечатаете.

Я всегда утверждал: мое богатство никак не связано с наркотиками. Я скромный человек, занимаюсь экспортом цветов.

Тот, кому есть что сказать, всегда молчит.

Я знаю, что некоторым людям мой стиль жизни кажется чрезмерным, но что еще мне делать со своими деньгами?

Люблю быков, но больше всего мне нравятся автомобили. В моей семье вообще увлекаются скоростью. Например, мой брат (Роберто Эскобар. — Esquire) очень любит велосипеды, так что в какой-то момент я решил подарить ему этот велосипедный завод (Bicicletas Ositto. — Esquire) в Манисалеса.

В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда не найду замену своей жене и детям.

Каждый человек для кого-то святой.

Я всегда поступал как человек долга, хотя кто-то и говорит, что я террорист. Но я считаю, что человек обязан сражаться за свою семью и свое имущество, и если для этого ему требуется оружие — пусть будет так. Разве я должен вести себя как конченый педик и позволить кому-то забрать у меня мое достоинство и честь?

Иногда мне кажется, что я слишком далеко зашел со всеми этими похищениями и взрывами.

Считайте меня богом. Потому что если мне кажется, что кому-то суждено умереть, он умирает в этот же самый день.

Не все ошибки могут быть прощены.

Даже боги иногда ошибаются.

Король может быть только один.

Не понимаю, почему все забывают о том, как много я сделал для бедных. Помните, меня называли Робин Гудом всех пайса (жители северо-западной части Колумбии. — Esquire)? Так вот, я очень горжусь этим. Даже люди из правительства не могут отрицать, что я сделал для бедных больше, чем все они вместе взятые за все их никчемные жизни.

Я предпочитаю сгнить в колумбийской земле, чем жить в американской тюрьме.

Америка — это двести миллионов идиотов, руководимых одним миллионом спецагентов.

Все империи построены на крови и пламени.

Нет ничего страшнее, чем поставить у власти человека с личными проблемами.

У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить.

Я очень хорошо знаю, как работает математика, но все же в моем мире невозможно отнять от девяти десять.

Деньги никогда не бывают чистыми.

Я заработал свое состояние и добился власти не для того, чтобы жить как чертова крыса.

С каждым годом все сложнее и сложнее предвидеть будущее.

Я смертельно устал прятаться и сражаться.

Никому не верь, особенно себе.

Нет ничего более ценного, чем данное обещание, и нет ничего более постыдного, чем его нарушить.

Лучший способ расправиться с врагами — перестать их замечать.

Ни одна тварь никогда не сможет меня поймать. Отсюда, из джунглей, я способен убить их всех. Поэтому все, на что они могут рассчитывать — это жалкий проигрыш.

Смерть нельзя обмануть, но с ней можно подружиться.

Когда ты мертв, тебе уже нечего бояться.

Ты никогда не узнаешь, какая пуля тебя убьет. Ведь на пулях не пишут имена.

Я не слишком-то хорошо пишу письма. Так устал от этой гребаной пишущей машинки! Она сводит меня с ума. Наверное, я должен позвонить семье — они только что вернулись из Германии. Так что я говорю вам: прощайте и берегите себя.

Все, что я хотел, — это сделать Колумбию лучше.

Пока существует рай, я могу на него рассчитывать.