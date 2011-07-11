Вы думаете, собаки не попадают в рай? Я уверяю: они будут там раньше каждого из нас.

Сложность литературы не в том, чтобы писать, а в том, чтобы писать то, что думаешь.

Большинство нашей карманной мудрости предназначается для использования среди посредственностей; для лишения их амбиций, для баюканья их никчемности. И до тех пор, пока посредственности составляют основную массу человечества, это утверждение будет верным.

Нет чужих стран. Есть только путешественник, который там чужак.

Прячь свои страхи при себе, делись своей отвагой с другими.

Лучшие вещи находятся рядом: дыхание в ноздрях, свет в глазах, цветы под ногами, заботы в руках, дорога перед тобой. Имея это, не нужно черпать пригоршней звезды. Просто делай то, что предлагает тебе жизнь. Простые дела и простой хлеб — лучшее, что может быть.

Возможно, это более достойная судьба: быть собирателем раковин, чем родиться миллионером.

Женитьба — это привязанность, признанная полицией.

Есть только одно различие между жизнью и длинным обедом: за обедом сладости припасены на конец.

Счастлив тот, кто хорошо жил, часто смеялся и много любил.

Политика — это, возможно, единственная профессия, для которой не нужно никакой подготовки.

Самая страшная ложь обычно произносится в тишине.

Знать, что тебе нужно, вместо невнятного «аминь», которое ты произносишь для того, на кого тебе указывает мир, — это значит сохранять свою душу живой.

Позволь любому человеку говорить достаточно долго — и у него появятся последователи.

Делай большее из лучшего и меньшее из худшего.

На каждом отрезке нашей жизни оставить кого-то — значит быть победителем, забыть кого-то — значит быть счастливым.

Не каждый человек такой большой трус, как он о себе думает, — и не такой хороший христианин.

Лед и железо не могут быть спаяны.

Дай нам милость и силу, чтобы сдерживаться и быть упорными. Дай нам смелость, радость и гибкий ум; пощади для нас наших друзей, смягчи для нас наших врагов.

Мы должны навсегда вычеркнуть два слова из нашего словаря: благодарность и благотворительность.

Книги могут быть неплохи по‑своему, но, тем не менее, это весьма бескровная замена жизни.

Так много хорошего есть в нашей плохой стороне и так много плохого есть в нашей хорошей стороне, что обо всем остальном, что есть в нас, даже не следует говорить.

Святые — это грешники, которые не остановились на достигнутом.

Когда ты женишься, ты уже ничего не можешь сделать для себя — даже самоубийства.

Тщеславие умирает тяжело. В запущенных случаях оно переживает человека.

Мы все знаем, что такое наш парламент, и нам всем стыдно за него.

Человеческое тело — это дом с многими окнами. Мы все сидим перед ними, показываем себя и просим проходящих мимо зайти в дом и любить нас.

Лучше быть глупым, чем быть мертвым.