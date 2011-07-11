Вы думаете, собаки не попадают в рай? Я уверяю: они будут там раньше каждого из нас.

Сложность литературы не в том, чтобы писать, а в том, чтобы писать то, что думаешь.

Правила жизни Ирвина Уэлша
Далее Правила жизни Ирвина Уэлша
Правила жизни Айн Рэнд
Далее Правила жизни Айн Рэнд

Большинство нашей карманной мудрости предназначается для использования среди посредственностей; для лишения их амбиций, для баюканья их никчемности. И до тех пор, пока посредственности составляют основную массу человечества, это утверждение будет верным.

Нет чужих стран. Есть только путешественник, который там чужак.

Прячь свои страхи при себе, делись своей отвагой с другими.

Лучшие вещи находятся рядом: дыхание в ноздрях, свет в глазах, цветы под ногами, заботы в руках, дорога перед тобой. Имея это, не нужно черпать пригоршней звезды. Просто делай то, что предлагает тебе жизнь. Простые дела и простой хлеб — лучшее, что может быть.

Возможно, это более достойная судьба: быть собирателем раковин, чем родиться миллионером.

Женитьба — это привязанность, признанная полицией.

Есть только одно различие между жизнью и длинным обедом: за обедом сладости припасены на конец.

Счастлив тот, кто хорошо жил, часто смеялся и много любил.

Политика — это, возможно, единственная профессия, для которой не нужно никакой подготовки.

Самая страшная ложь обычно произносится в тишине.

Знать, что тебе нужно, вместо невнятного «аминь», которое ты произносишь для того, на кого тебе указывает мир, — это значит сохранять свою душу живой.

Позволь любому человеку говорить достаточно долго — и у него появятся последователи.

Делай большее из лучшего и меньшее из худшего.

На каждом отрезке нашей жизни оставить кого-то — значит быть победителем, забыть кого-то — значит быть счастливым.

Не каждый человек такой большой трус, как он о себе думает, — и не такой хороший христианин.

Лед и железо не могут быть спаяны.

Дай нам милость и силу, чтобы сдерживаться и быть упорными. Дай нам смелость, радость и гибкий ум; пощади для нас наших друзей, смягчи для нас наших врагов.

Мы должны навсегда вычеркнуть два слова из нашего словаря: благодарность и благотворительность.

Книги могут быть неплохи по‑своему, но, тем не менее, это весьма бескровная замена жизни.

Так много хорошего есть в нашей плохой стороне и так много плохого есть в нашей хорошей стороне, что обо всем остальном, что есть в нас, даже не следует говорить.

Святые — это грешники, которые не остановились на достигнутом.

Когда ты женишься, ты уже ничего не можешь сделать для себя — даже самоубийства.

Тщеславие умирает тяжело. В запущенных случаях оно переживает человека.

Мы все знаем, что такое наш парламент, и нам всем стыдно за него.

Человеческое тело — это дом с многими окнами. Мы все сидим перед ними, показываем себя и просим проходящих мимо зайти в дом и любить нас.

Лучше быть глупым, чем быть мертвым.