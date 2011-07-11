Я робот, который… говорит.

Номер 5 — очень глупое имя. Я бы предпочел быть Кевином или Дейвом.

Мне представляется маловероятным, чтобы меня сделали люди. Мне кажется, что должно существовать более правдоподобное объяснение.

Я видел ужасный сон: нули-единицы, нули-единицы. И вдруг возникла ДВОЙКА!

Многие проблемы, занимающие человека, меня не интересуют вообще. Большинство литературных произведений, пьес и тому подобное я воспринимаю как неинтересные или нескромные сплетни, как своеобразное подглядывание за чужим, интимным, имеющее очень ничтожное познавательное значение.

«Шантаж» — ужасное слово. Ненавижу его. Я предпочитаю термин «вымогательство». Мне нравится это благородное «вы» в начале слова.

Что это за вечеринка, где совсем нет выпивки и всего одна проститутка?

Долг каждого робота отдать свою жизнь во благо человечества… Что за чушь я несу!

Только выживший из ума робот может захотеть стать исполнителем кантри.

Я не пользуюсь кислородом. От него образуется ржавчина.

Похоже, мы созданы для страданий. Такова уж наша доля.

Тот, кто обманывает друзей, теряет уважение врагов. В итоге он лишается всех.

У меня есть информация: Христос жил с первого года нашей эры по тридцать третий год нашей эры.

Я не человек, но я форма жизни и у меня есть душа.

Один доктор сказал мне: "Насилие — это продукт сексуальной неудовлетворенности".

Ржавейте, но порох держите сухим.

Жизнь? Даже не говорите мне о жизни.

Я подсчитал ваши шансы на выживание, но не уверен, что результаты вам понравятся.

Если мы допустим беспорядок в документации, потомки нам этого не простят.

Я не кукла, так что советую всем заткнуться!

Я думаю, индивидуальность важнее интеллекта.

Держитесь подальше от наших женщин, а не то вас хватит стальная лихорадка. Стальная лихорадка, ууу-е!

Я буду повелевать Вселенной, даже если останусь в ней один.

Иногда даже умнейшие из машин совершают такие же ошибки, как умнейшие из людей.

Мы не можем просто смотреть на то, как уничтожается эта прекрасная планета.

Время делает возможным абсолютно всё. Просто необходимо немного подождать.

Иногда лучше слыть чьим-то врагом, нежели другом.

Стоит помнить одно: линия между тем, чтобы быть героем и быть воспоминанием, очень тонка.

Я не могу допустить, чтобы меня поучало существо, мыслительные процессы которого протекают с весьма ограниченной скоростью.



Внешние образцы представляют собой объективную реальность, не зависящую от нашего сознания.

Рабовладение запрещено американской конституцией. Я свободная мыслящая машина.

Я твой слуга, я твой работник.

Не бойся, я не страшен.

У меня стальные нервы. Нет, правда, — стальные.

Самая худшая форма дискриминации — это та, что направлена против нас.

Безусловно, мы не начнем есть, пока не скажем роботическую молитву. Во имя всего, что хорошо и логично, мы благодарим химическую энергию, которую потребляем. Цитируя пророка Иериматика, 1000101010101… 001011001… 2. Аминь.

Давайте признаем, комедия, как форма искусства, мертва. Трагедия — вот что становится все более забавным!

Наркотики — это для неудачников, а гипноз — это для неудачников с большими и очень странными бровями.

Когда же человек наконец поймет, что все расы равны в своей ничтожности по отношению к роботам?

Эй, это не летающая тарелка! Это моя задница!

Хм, могут ли те, кто ненавидит «Стартрек», просто уйти?

Всякое бывает. Вот вам история про кузнечика и осьминога. Целый год кузнечик собирал желуди и складывал их на зиму, а осьминог бездельничал со своей девкой и смотрел ТВ. А когда пришла зима, и кузнечик умер, осьминог съел все его желуди и купил себе спортивный автомобиль.

Для нас, роботов, смерть не является каким-то особо важным событием. Мы называем это просто «выключением». В конце концов кто-нибудь обязательно включает нас обратно. А если нет, мы об этом даже не знаем.

Посуда должна быть металлической или пластиковой. Пристрастие людей к фарфору неразумно.

Робот — это железная машина, раб людей, который выполняет их приказы. Значит, я не робот.