Мир, который я люблю, мертв. Сегодня ты даже не можешь появиться на улице с мечом.

Я не актер. Заберите у меня знания боевых искусств, и перед вами будет еще один японец, ростом чуть выше среднего.

Мой отец был рыбаком. Когда-то давно он сказал: «Мне все равно, кем ты будешь и чем станешь зарабатывать на жизнь. Но знай: мне будет все равно лишь до тех пор, пока выбранное тобой ремесло делает тебя счастливым».

Я начал изучать карате очень поздно — в пять лет. У родителей я был единственным сыном, и мои старшие сестры, считая, что я слишком слаб и слишком привязан к матери, каждый день силой выгоняли меня на занятия.

Моим учителем был мастер Ямамото, и его имя — это все, что я о нем знаю. Я даже не могу сказать, был ли он ниндзя или нет. Он жил рядом с нами, и я называл его дядюшка Ямамото. Все боялись его, даже мои родители, потому что он был угрюмый, одинокий и молчаливый, но я не боялся его, и, наверное, поэтому он любил меня. Когда я приходил к нему домой, он показывал мне свою коллекцию оружия и учил обращаться с ним. А потом он исчез. Просто исчез — и все. Никто не знал, что с ним случилось — умер он где-то или переехал куда-то. Мать говорила, что он просто нашел себе другой дом, но я-то знал, что она так говорит только потому, что не хочет меня расстроить.

Нет ничего более сладостного, чем породить тайну.

Ты не можешь называться учителем, если у тебя нет учеников.

Самое главное в искусстве ниндзя — это начать обучение как можно раньше. Когда я занялся обучением своего сына, ему было полтора года, и он все еще ходил в подгузниках.

Иногда я мог отшлепать кого-то из своих детей — так ты направляешь ребенка на верный путь. Но ни в коем случае нельзя шлепать детей после того, как им исполнится десять. Каждый шлепок будет уводить с верного пути в сторону.

Моего старшего сына зовут Кейн, и, кажется, нетрудно догадаться, какой фильм я люблю больше всего.

Ежегодно в Японии снимают десятки фильмов о ниндзя, и в большинстве таких фильмов ниндзя исчезают посередине боя в облаке дыма. Конечно же, это невозможно, но когда у тебя есть полтора часа на то, чтобы рассказать историю длиной в 500 лет, тебе многое простительно.

Большинство фильмов про ниндзя сделаны людьми, которые не знают о ниндзя ничего.

Искусство боя — это в первую очередь искусство исчезать.

Мне нравятся люди, способные нанести правильный удар, но еще больше — те, кто умеет этот удар правильно принять.

Я не вел специальных подсчетов, но в кино меня убивали что-то около семи раз.

Лучше отправить врага в могилу, чем в больницу, но еще лучше вообще не иметь врагов.

Из века в век понятия «правильно» и «неправильно» становятся все более размытыми.

Двадцатый век был веком Европы, XXI век — это век Азии.

В частных школах богатым детям преподают хорошие манеры, но дети из бедных семей должны вначале постичь карате, чтобы потом без страха постигать хорошие манеры.

Большинство современных людей не могут позволить себе месть. Вот почему они так любят фильмы о мести — на короткое время это позволяет ожить их фантазиям.

Честь всегда выше любви, но каждому человеку так хочется сохранить и то, и другое.

Глупо ждать, что рано или поздно ты окажешься в нужное время в нужном месте.

Я встречал Брюса Ли, но недостаточно часто, чтобы утверждать, что знал его.

Я не люблю людей, чьи глаза не отражают их мыслей.

Кто-то говорит: каждый полуторачасовой фильм — это год жизни. Я говорю: каждый такой фильм — это два перелома.

Многие называли мой взлет метеоритным, и меня пугало это. Я знаю, с какой скоростью падают метеориты.

Сегодня я могу сыграть только бывшего ниндзя. Но лучше я не буду играть никого.

Никогда не знаешь наверняка, кто придет на твои похороны.

Люди устают от всего, даже от фильмов про ниндзя.