В Ву-Танге всегда царила настоящая диктатура, но я не жалею об этом.

Последнее время я только шахматами и занимаюсь.

Играть в шахматы меня научила та девчонка, с которой я потерял свою девственность. Так что это было неплохое знакомство во всех отношениях.

Шахматы — это игра жизни. Ты защищаешь слабого короля — себя. Хотя, повзрослев, я уже не уверен, что я король.

Один из моих самых любимых шахматистов — Бобби Фишер (десятый чемпион мира. — Esquire). Америка отняла у него все, но он не сумасшедший, каким его хотят выставить, он — гений. Когда Михаил Таль (советский шахматист, восьмой чемпион мира. — Esquire) обыграл его, Талю было 21 или 22, а Фишеру — 15 или 16. Таль был юн, но Фишер — просто младенец.

Больше всего я уважаю Фишера за то, что он никогда не боялся говорить об Америке то, что думал.

Нет больше СССР, нет коммунизма, но атомные бомбы, которыми мы тогда запаслись, почему-то все еще у нас.

Холодная война может снова начаться в любой момент. Посмотрите на Оливера Норта (бывший офицер морской пехоты США, которому в середине 1980-х было предъявлено официальное обвинение в незаконных поставках оружия Ирану. — Esquire). Разве не он продавал по всему свету наркотики, оружие и все это дерьмо для ведения партизанской войны? Его поймали, осудили, но что теперь? Каждый день этот ублюдок торчит в телевизоре со своими «Военными историями с Оливером Нортом». Но это же шоу, которое ведет военный преступник.

Когда сегодня ты смотришь «Звездные войны», ты понимаешь, что Марк Хэмилл (Люк Скайуокер. — Esquire) вовсе не великий актер. Но в детстве ты почему-то не замечал этого.

С девяти лет я ходил на 42-ю улицу, где по обеим сторонам торчали мелкие кинотеатры, гонявшие фильмы про кунг-фу. Все вокруг тогда нюхали всякое дерьмо, и ты приходил в зал смотреть какое-нибудь кино про единоборства, а чувак рядом с тобой нюхал клей, потому что это было так круто.

Брюс Ли вечен, потому что он не только великий гений кунг-фу, но и великий актер. Он один из тех людей, кого Коран называет малыми пророками, и он действительно пророк, потому что его мудрость до сих пор живет здесь, среди нас.

Истинное знание ты должен получить от учителя — как в кунг-фу. То, чему он научит тебя, ты не найдешь в книге.

Приобретаемое тобой знание — это форма молитвы.

Математика была для меня в детстве тем же, чем была религия. Потому что и религия, и математика утверждают, что могут объяснить весь мир.

Можно бесконечно говорить о теории струн, параллельных реальностях и множественности измерений, но один плюс один все равно будет равняться двум.

Мне наплевать, кто использует мою музыку. Какие-то армяне перепели мою Shame on a Nigga («Позор тебе, нигер». — Esquire). Понимаете, куча белых парней говорят: позор тебе, нигер. Но мне все равно. Если бы мне было не все равно, я бы запретил им. Но мне все равно.

Новое всегда пугает — даже того, кто это новое создает.

Я ничего не понимал о жизни до тех пор, пока не увидел, как рожает моя жена.

Многие неверно понимают любовь как секс, но секс — это не выражение любви. Посмотрите на нигеров, которые трахают в тюрьме смазанные вазелином носки.

Иногда я могу сказать то, что кто-то уже говорил до меня. Я ничего не знал о Николе Тесле, пока мне не рассказал о нем Джим Джармуш. Я просто говорил то же самое, что говорил Тесла, и Джармуш заметил это.

Я очень горжусь своими книгами и тем, что люди покупают их. Это трогает меня гораздо больше, чем люди, покупающие мою музыку. Я ожидал, что кто-то купит мою музыку, но я не ожидал, что кто-то будет покупать мои книги.

Люди всегда будут спорить о том, что написано в Библии.

Мне не нравится слово «хиппи».