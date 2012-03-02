В Ву-Танге всегда царила настоящая диктатура, но я не жалею об этом.
Последнее время я только шахматами и занимаюсь.
Играть в шахматы меня научила та девчонка, с которой я потерял свою девственность. Так что это было неплохое знакомство во всех отношениях.
Шахматы — это игра жизни. Ты защищаешь слабого короля — себя. Хотя, повзрослев, я уже не уверен, что я король.
Один из моих самых любимых шахматистов — Бобби Фишер (десятый чемпион мира. — Esquire). Америка отняла у него все, но он не сумасшедший, каким его хотят выставить, он — гений. Когда Михаил Таль (советский шахматист, восьмой чемпион мира. — Esquire) обыграл его, Талю было 21 или 22, а Фишеру — 15 или 16. Таль был юн, но Фишер — просто младенец.
Больше всего я уважаю Фишера за то, что он никогда не боялся говорить об Америке то, что думал.
Нет больше СССР, нет коммунизма, но атомные бомбы, которыми мы тогда запаслись, почему-то все еще у нас.
Холодная война может снова начаться в любой момент. Посмотрите на Оливера Норта (бывший офицер морской пехоты США, которому в середине
Когда сегодня ты смотришь «Звездные войны», ты понимаешь, что Марк Хэмилл (Люк Скайуокер. — Esquire) вовсе не великий актер. Но в детстве ты почему-то не замечал этого.
С девяти лет я ходил на
Брюс Ли вечен, потому что он не только великий гений кунг-фу, но и великий актер. Он один из тех людей, кого Коран называет малыми пророками, и он действительно пророк, потому что его мудрость до сих пор живет здесь, среди нас.
Истинное знание ты должен получить от учителя — как в кунг-фу. То, чему он научит тебя, ты не найдешь в книге.
Приобретаемое тобой знание — это форма молитвы.
Математика была для меня в детстве тем же, чем была религия. Потому что и религия, и математика утверждают, что могут объяснить весь мир.
Можно бесконечно говорить о теории струн, параллельных реальностях и множественности измерений, но один плюс один все равно будет равняться двум.
Мне наплевать, кто использует мою музыку. Какие-то армяне перепели мою Shame on a Nigga («Позор тебе, нигер». — Esquire). Понимаете, куча белых парней говорят: позор тебе, нигер. Но мне все равно. Если бы мне было не все равно, я бы запретил им. Но мне все равно.
Новое всегда пугает — даже того, кто это новое создает.
Я ничего не понимал о жизни до тех пор, пока не увидел, как рожает моя жена.
Многие неверно понимают любовь как секс, но секс — это не выражение любви. Посмотрите на нигеров, которые трахают в тюрьме смазанные вазелином носки.
Иногда я могу сказать то, что кто-то уже говорил до меня. Я ничего не знал о Николе Тесле, пока мне не рассказал о нем Джим Джармуш. Я просто говорил то же самое, что говорил Тесла, и Джармуш заметил это.
Я очень горжусь своими книгами и тем, что люди покупают их. Это трогает меня гораздо больше, чем люди, покупающие мою музыку. Я ожидал, что кто-то купит мою музыку, но я не ожидал, что кто-то будет покупать мои книги.
Люди всегда будут спорить о том, что написано в Библии.
Мне не нравится слово «хиппи».