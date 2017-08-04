Все мои одноклассники уже выбрали, кем станут, а я не знаю.

Я думал стать космонавтом, а потом — полицейским и врачом. А потом подумал и понял: буду директором школы, и у меня будут свои правила.

Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет
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Правила жизни детей. Настя Полякова, 13 лет
Далее Правила жизни детей. Настя Полякова, 13 лет

Например, если ты не хочешь идти на математику, а хочешь на физру, то ты пойдешь на физру. Не будут ставить двойки, а просто скажут: «Если ты не сделаешь уроки по математике, то не пойдешь на физкультуру». В мою школу все будут торопиться. Моя школа будет самой лучшей!

У меня есть старшая сестра. Она всегда меня защищает. Когда я вырасту и стану бизнесменом или просто дяденькой, то буду за нее заступаться, потому что я стану мужчиной, а она девушкой.

Мужчина всегда должен защищать девушек, ведь он сильнее.

Мой папа — самый лучший на свете. Он умный, сильный и решительный человек. Он красивый, среднего роста, в меру упитанный, у него карие глаза и темные волосы.

Многие говорят, что я похож на папу, что мы с ним одинаково сидим и ходим. Мой папа очень хороший. Еще мой папа сильный.

Сейчас его уже нет, и я очень сильно скучаю. Я хочу увидеть его и обнять так сильно, насколько хватит сил.

Каждый год, когда приближается мамин день рождения, я начинаю думать о том, что ей подарить. Очень хочется радовать мамочку чем-нибудь особенным.

Однажды я сделал для нее поздравительную открытку. Нарисовал сказочного персонажа с зеленой головой, голубым телом и черным хвостом, а на обратной стороне написал поздравление: «Жилаю тибе всиво зказочнова и доброва!» Мама долго смеялась. Я думал, что она смеется от радости.

Недавно я нашел эту открытку и понял, почему мама смеялась. «Давай выбросим ее, она написана с ошибками», — предложил я. Но она не согласилась и сказала с улыбкой: «Эта открытка будет напоминать мне то время, когда ты был еще совсем маленьким мальчиком».

Однажды я перекладывал книги на полке и нашел небольшой лист бумаги, сложенный вдвое. Это было письмо моего друга, который уехал в Киев. Когда мы учились в одной школе, наша дружба была крепкой. Казалось, что ничто нас не разлучит. Но он уехал, и расстояние отдалило нас друг от друга.

Настоящий друг нужен постоянно. Он должен быть рядом, чтобы в любой ситуации с ним можно было поговорить.

Однажды на кружке по труду я сделал макеты танка и корабля из бумаги и картона. Я и сам не знал, что, оказывается, умею делать такие красивые вещи своими руками. Мне, конечно, сестра помогала, но большую часть я сделал сам.

Учительница по труду рассказала, что есть всякие хитрости, как правильно вырезать детали и склеивать их. Я понял, что надо учиться всяким хитростям. Если научиться, то можно что-нибудь не бумажное, а настоящее сделать. Главное — не лениться.