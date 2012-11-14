Я не чувствую тяжести этого титула — королева соула. По крайней мере до тех пор, пока ношу его по праву.

Сейчас, в семьдесят, я пою тем же голосом, каким пела в двадцать пять, и здесь нет никакого секрета. Просто я никогда ни на кого не кричала.

Я не чувствую себя на семьдесят. Так — на шестьдесят пять с чем-то.

Воспоминания бывают сладостными и бывают чудовищными. И те, и другие заставляют тебя плакать одинаково.

Больше всего в своей жизни я жалею о том, что позволила сыну бросить школу.

Про меня сказано так много плохого и так много хорошего, что я сама уже начинаю путаться, где правда, а где ложь.

Я действительно не летала на самолете с 1983 года, и я очень хорошо понимаю, почему папа римский целует землю каждый раз, когда спускается с трапа.

Мое любимое место в Библии? Живи и дай жить другим. Знаю, в Библии этого нет, но это главный принцип, по которому стоит жить.

В основном, люди делятся на два типа: те, кто считают, что все хорошее осталось в прошлом, и те, кто считают, что все хорошее ждет в будущем.

Самый подходящий момент для того, чтобы сделать что-то, — сейчас.

Я пою для тех, кто принимает жизнь такой, какая она есть.

Лучшими людьми в моей жизни всегда оказывались те, про кого при первой встрече думаешь: господи, что это за псих.

Кто был любовью всей моей жизни? Я еще слишком молода, чтобы ответить на этот вопрос.

Разлюбить того, кого любишь, бывает сложнее, чем сбросить вес.

За последнее время я сбросила 85 фунтов, и это оказалось не так уж и сложно. Надо лишь убедить себя в том, что не умрешь от голода, и если съешь один хот-дог вместо двух.

Я поняла весь ужас того, что происходит с Детройтом, когда закрылась та обжорка, которая была рядом с кинотеатром «Аполло». Хотя сам кинотеатр закрылся еще раньше — в конце пятидесятых.

Знаете, почему толстеют звезды? Когда ты выходишь после концерта, морковка и стакан сока — это не то, что тебе нужно.

Когда мой доктор сказал, что для того, чтобы похудеть, мне достаточно отказаться от кока-колы и шоколада, я поначалу ему просто не поверила.

Я пела в рекламе кока-колы? Да еще и с Рэем Чарльзом? Не помню такого.

Даже не представляю, кто мог бы спеть на моей свадьбе.

Я всегда была уверена: тот, кто возьмет меня в жены, получит лучшую женщину на земле.

Выходя на сцену, я всегда думаю о том, что люди должны получать от меня такое же наслаждение, какое я получаю от себя сама.

Да, мне нужны поддержка и внимание мужчины. Только слабые женщины заявляют о своей независимости и силе.

Никто никогда не писал мне таких писем, как президент.

В 2009-м я выступала на инаугурации Обамы, и помимо всего того, что вы и так знаете о моих чувствах в этот момент, могу добавить: там было чертовски холодно.

Я всегда ходила на все выборы, потому что знаю наверняка: тот, кто не ходит голосовать, не имеет права жаловаться на жизнь.

В этом мире с проблемой лишнего веса сталкивается каждый. Если не тело заплывает жиром, то мозги.

Большим женщинам нужны длинные волосы.

Музыка меняется быстрее, чем успеваешь измениться ты.