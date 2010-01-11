На голландском «фамке» означает «маленькая девочка». Но ко мне это плохо ладится. Во мне 5 футов и 11 с половиной дюймов (около 1,81 метра. — Esquire). Всего-то какой-то ерунды не хватает до полных шести.

Пока я жила в Голландии, я даже не думала об актерской карьере. Все мои мечты были вот такие крохотные, с кулачок. Но когда я оказалась в Штатах, я вдруг обнаружила, что все здесь мечтают по‑крупному. Я спрятала свой кулачок в карман и тоже начала мечтать по‑крупному.

Мы, голландцы, очень практичные люди.

Я всегда чувствовала себя кем-то вроде подкидыша. Ведь я родилась в семье, где две моих сестры были голубоглазыми блондинками.

Я всегда хотела играть женщин-супергероев (Янссен сыграла в трех частях фильма «Люди Икс». — Esquire). Это беспроигрышная роль: женщины хотят ими быть, а мужчины хотят их трахнуть.

Вообще-то все супергерои носят плащи. Но запомнила я это только потому, что на какой-то их Хеллоуинов я нарядила свою собаку в костюм Супермена. Так вот: плащ там точно болтался.

И все-таки комиксы хуже романов. Когда ты читаешь роман, ты просто водишь глазами слева направо. А в комиксах перед носом у тебя вечно мелькают эти дурацкие пузыри с текстом, и ты никогда не знаешь, какой из них читать первым.

Я не люблю читать в кровати. Кровать создана для других целей.

Моя мечта — найти такого мужчину, который каждую ночь рассказывал бы мне новую сказку.

Я никогда не жду от людей ничего хорошего. Если люди поступают со мной плохо, я говорю: ну вот, как всегда. Если люди поступают со мной хорошо, я говорю: ну надо же, какая неожиданность.

Всегда полезно найти в себе силы и сделать что-то бесплатно.

Я не хочу идти по чьим-то следам. Мы ведь живем не на минном поле, правда?