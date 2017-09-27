Я люблю всё, особенно природу. Она у нас очень красивая и разнообразная. В природе люблю цветы. Они растут на подоконнике, в лесу, на клумбе, на полянке.

Однажды я увидел, как тёти в зеленых куртках сажают цветы на улице у тротуара. Потом я наблюдал, как они растут, но трогать их почему-то было нельзя — только смотреть. Мне хотелось сорвать цветы, но тут появилась тетя в зеленой куртке и стала меня ругать, но не сильно. Я все равно обиделся и пошел домой жаловаться бабуле, но она меня не пожалела. Сказала, что тетя правильно меня отругала.

Я пока не знаю, кем хочу работать, но у меня когда-нибудь будет много денег, и я куплю цветы маме, бабуле и воспитателям.

Как-то я сорвал траву и у меня сразу же зачесались руки, появились волдыри. Бабуля сказала, что это крапива, и у меня родился план. Я решил обмануть своих друзей. Они тоже сорвали крапиву и ужалились, за что мне потом попало, но с ними я больше не дружу.

Однажды я увидел картинку, на которой была нарисована льющаяся с горы вода. Воспитательница объяснила мне, что это водопад. Она сказала, что горная речка течёт, падает с горы и бежит дальше. Я подумал: вот бы придумать такой способ, чтобы можно было шагнуть и попасть в картинку, тогда можно было бы самому увидеть эту речку и даже в ней искупаться.

В мире очень много непонятного. Ложился я спать, а все говорили: «Вот и кончилась зима, завтра первый день весны». Утром я проснулся и сразу побежал к окну. А там нет никакой весны, как и вчера, снег везде лежит. Я стал всех спрашивать, почему весна не пришла, а все только смеялись. Мне было немножечко обидно.

Когда мы с бабулей ходили на речку, небо было синим, по нему плыли облака, трава была зелёной. Я всегда громко пел, бегал и кружился. Бабуля смеялась и хвалила меня. Я часто вспоминаю об этом и плачу, потому что мы были счастливы.