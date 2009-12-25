Я эмоциональная личность, которая не всегда умеет выразить свои мысли.

У меня всегда есть собственное мнение по поводу всего, с чем мне приходится сталкиваться. Но я не всегда с ним согласен.

Я консерватор, но я не повернут на своих убеждениях.

Я ненавижу брокколи, и я ненавижу эту дрянь с тех пор, как был совсем-совсем маленьким, и мать заставляла меня есть ее. Когда я был президентом Соединенных Штатов, я принял очень важное решение: я никогда не буду есть брокколи. Это решение далось мне с трудом. Ведь моя семья разбита на два лагеря. Барбара (Барбара Буш, супруга Джорджа Буша-старшего. — Esquire) обожает брокколи и все время пытается меня ею накормить. А ведь вы знаете, как сложно отказать жене.

Никогда не понимал, что не так в том, чтобы быть занудой.

Какой-то циник — кажется, кто-то из бывших президентов — сказал: если вы хотите иметь в Вашингтоне хорошего друга — заведите собаку. Я всегда воспринимал этот совет буквально, однако не воспользовался им. Мне не нужна собака, ведь у меня есть Барбара Буш.

Я всегда хотел укрепить американские семьи и сделать их более похожими на Уолтонов (одноименный американский сериал, рассказывающий о жизни сельской семьи в годы Великой депрессии. — Esquire), чем на Симпсонов.

Я знаю наверняка, что драгдилеру, который явится в Белый дом и начнет продавать там наркотики, придется несладко. Да и мало кто решится на такое. Но я уверен, что если какая-то выскочка все же явится туда со своим смердящим товаром, ему там скажут: «Эй, отвали! Здесь никому не нужна твоя дрянь!»

Мне не нужна Америка, которая закрыта для мира. Мне нужен мир, который открыт для Америки.

Каждый, кто говорит вам, что лучшие времена для Америки уже позади, смотрит не в ту сторону.

Компетентность — это крайне сомнительная добродетель. Для меня это сродни тому, чтобы отправлять поезда точно по расписанию, не зная, куда они следуют.

Я не в восторге от атеистов. Не уверен, что их можно считать добропорядочными гражданами и тем более — патриотами. Ведь мы — нация, ведомая Господом.

Сегодня мы видим, как зарождается новый мир. Мир, в котором, наконец, ясно виднеются перспективы для Нового Мирового Порядка.

Я никогда не стану извиняться за политику Соединенных Штатов, о чем бы ни говорили мне факты. Я не тот парень, который извиняется за Америку.

Когда мне был нужен хороший совет по поводу того, как поступить с Саддамом Хусейном, я обращался к кантри-музыке.

Для того чтобы быть успешным, необязательно ходить в колледж.

Идея политкорректности породила ожесточенные споры по всей стране. И хотя это началось с похвальной идеи стереть с лица земли остатки расизма, сексизма и прочих видов ненависти, эта идея всего лишь заменила старые виды ненависти новыми. Политкорректность навсегда провозгласила запретными многие темы, многие выражения и даже некоторые жесты, а то, что начиналось как крестовый поход во благо цивилизации, вылилось в цензуру и новые конфликты.

Если бы у лягушки были крылья, она бы не волочила свой хвост по земле. Наверное, это так. Но я все равно ненавижу гипотетические умозаключения.

Президент — это не принц и не папа римский. Ему совершенно необязательно искать путь к человеческим душам.

Нас, Бушей, очень легко заставить разрыдаться.