Зачем надо уметь писать? Чтобы человек, который живет далеко, мог писать письма.

Люди врут для того, чтобы прикрыть себя или кого-то другого. Но лучше не врать. А уж если наврал, то лучше рассказать правду самому, чем ее узнают от посторонних.

Правила жизни детей. Екатерина Козлова, 16 лет
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Правила жизни детей. Настя Полякова, 13 лет
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Врать просто так нельзя, если только во благо. Например, сказать больному человеку, что он выздоравливает. Хотя, и в этом я не уверен — ведь этот человек может обрадоваться и перестать лечиться. Поэтому я думаю, что ложь во благо — это все равно ложь.

Так-то я умный, но иногда могу и подраться. За девчонку, например.

А вот интересно, с каких времен и почему мальчики дерутся за девочек? Ну да, я понимаю, любовь и все такое. Но, все же, почему на кулаках? Почему нельзя, например, драться на словах?

Очень люблю играть в футбол, особенно в нападении. Я играю почти каждый день и не понимаю людей, которым он не нравится. Одним словом, я обожаю футбол.

А еще я занимаюсь борьбой. Тренер нам говорит, что использовать приемы нельзя. Я спросил его, а зачем тогда вообще заниматься? Он ответил, что это просто спорт и тренироваться надо, чтобы быть сильным и показывать результаты на соревнованиях. Еще можно защищать слабых, если их обижают хулиганы.

Мне нравятся машины и скорость, и когда вижу клевую машину, я сразу ее фотографирую. Может, водителем буду.

Однажды мы ездили на экскурсию на хлебобулочный завод. Там очень вкусно пахнет, станками управляют парни в белых костюмах. Мне сразу захотелось стать пекарем. Я даже узнал, куда идти учиться, чтобы на этом заводе работать. Хотя, я и спорт очень люблю, и в кино сниматься. Почему нужно обязательно выбирать что-нибудь одно, может, мне хочется все попробовать?

Я не очень люблю читать, особенно стихи — мне становится скучно. Стихи больше подходят для девчонок. Но вот что интересно: я люблю слушать музыку и разучивать слова песен. Но ведь там тоже стихи. Не понимаю, почему в одном случае мне нравится, а в другом — нет.