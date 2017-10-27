В спорте мне доставляет удовольствие только бег. Раньше я наворачивал дистанции по 10 километров и полумарафоны, а сейчас бегаю просто для того, чтобы освободить голову от лишних мыслей. Именно поэтому я не слушаю музыку по время пробежек — предпочитаю бегать с собакой.

Я несостоявшийся музыкант. До увлечения актерством я играл в группе. Нам даже предложили контракт, но он был очень плох. Да и моему брату было всего 16 лет, так что мы отказались. Мои родители тогда сказали что-то вроде «это может разрушить твою жизнь».

Идеальный отдых в своем представлении — каникулы с женой и детьми на западе Корка (графство на юге Ирландии, откуда родом Киллиан Мерфи. — Esquire). Выбирай любую точку в западной части Ирландии — не ошибешься. Там прекрасные пляжи, великолепные кабаки и потрясающие люди.

Мой любимый город — Нью-Йорк, но я никогда не отправлюсь туда на каникулы.

После любой роли нужен восстановительный период, перерыв просто необходим. Играя Томми Шелби (главный серой сериала «Острые козырьки». — Esquire), я полностью погружался в персонажа и растворялся в нем. Было бы глупо сразу после этого идти и приниматься за другую работу.

Ненавижу актеров-нытиков. Актерство — сложная работа, и она должна быть сложной.

Не могу сказать, что у меня такой уж внушительный вид, поэтому первое время работы над «Острыми козырьками» я занимался тем, чтобы сделать из Томми авторитетного персонажа, который способен на многое и вызывает уважение. И прическа была частью этой работы.

Разумеется, я смотрел классические гангстерские фильмы. Но «Острые козырьки» настолько проникнуты британским духом, что мы не подражали ни одной американской вещи.

«Дюнкерк» был потрясающим опытом. Марк Райлэнс (британский актер. — Esquire) прекрасный, прекрасный человек. От него исходит безумная энергия и сила. Очевидно, он выдающийся актер. Я думаю, он сейчас на пике своих возможностей.

Не считаю себя модником. Мне нравятся хорошо сделанные и хорошо сшитые вещи, и я с удовольствием их ношу, но я не выражаю себя через одежду.

Я считаю, что вещь не до конца твоя, если ты не носил ее в течение нескольких лет и «не отпечатал» на ней свой силуэт. Я ношу куртки, ботинки — что угодно — до полного износа. Люблю вещи, состаренные естественным путем.

Лучший возраст — тот, в котором ты сейчас находишься, я полагаю. Любой ответил бы так, не правда ли? Мне действительно нравятся зрелые годы. У меня не было паники, когда мне исполнилось 40 лет. Сейчас во мне гораздо больше здравого смысла, чем в 21.

Помню себя молодым начинающим актером театра. Однажды вечером после спектакля я снял в гардеробной свой костюм и просто положил его на кресло. Один из пожилых актеров, с которым я работал, сказал: «Повесь свой костюм. Всегда вешай свой костюм». Это не было советом, но содержащийся в его словах посыл навсегда засел во мне. Даже если ты один единственный в лучах софитов, нужно помнить, что огромное количество людей работали над тем, чтобы ты там оказался. Эти люди важны не в меньшей степени, чем актеры, гарцующие тут и там.

Я прилежный читатель, и не читаю ничего, кроме романов. Из последнего меня захватила «Миссис Осмонд» Джона Бэнвилла. Эта книга — фактически сиквел «Портрета леди». Это Джон Бэнвилл, замаскированный под Генри Джеймса. Написано блестяще и очень, очень интересно.

Я всегда был одержим концепцией великого американского романа. Недавно я прочел серию романов о Кролике Джона Апдайка. Все работы подряд. Он исключительный писатель. Ты читаешь эти книги и осознаешь, что это то, что сейчас пытаются сделать на телевидении. Ты проводишь время с этим парнем, Кроликом, начиная с момента, когда ему 20, и до его 65-летия. Это безумие.

Фильм по «Острым козырькам»? Я думаю, у Стива Найта (шоураннер сериала. — Esquire) есть несколько идей. Тут нужна осторожность, но, признаюсь, мне было бы интересно это сделать.