Тому, кого боги наградят хорошими сиськами, в придачу они дадут жизнь, полную испытаний.

Я замечаю, что ближе к старости люди часто стараются возвращаться к тому, о чем мечтали в детстве. Я, например, хотела быть писателем. А еще — певицей. Но пока я продолжаю сниматься в кино, и, значит, старость еще довольно далеко.

Даже если бы я была в силах изменить что-то в своей прошлой жизни, я бы никогда не сделала этого. Вернуться назад и переделать что-то хотят только слабые люди. А я — даже с учетом всего плохого, что со мной произошло, — самая счастливая женщина в мире. Так что если я увижу машину времени — просто пройду мимо.

Поверьте, после всех этих лет работы на Голливуд я все еще не знаю в лицо и половины продюсеров.

Когда ты приходишь в кинобизнес, ты теряешь свою анонимность так же, как ты теряешь накачанный гелием воздушный шарик, когда рвется нитка.

Мир, в котором я работаю, очень странный, и «доверие» — это слово, которое здесь даже из словарей вычеркивают.

Блейк Эдвардс (американский режиссер, автор серии фильмов про Розовую Пантеру. — Esquire) научил меня понимать одну важную штуку: смешно поскользнуться на банановой кожуре гораздо сложнее, чем убедительно разрыдаться в драматической сцене. Жаль только, что мало кто понимает это.

Юмор — это универсальное средство, при помощи которого можно спастись от чего угодно. Если ты летишь вниз с высоченной лестницы, ломая себе ребра и шейные позвонки, старайся думать о том, что со стороны это должно выглядеть довольно комично.

Очень малое количество вещей заставляет меня злиться так же сильно, как желание человека запрягать лошадь в упряжку и надевать на нее шоры.

Вырастить достойное человеческое существо — вот самая сложная работа на этой планете.

Моя жизнь сильно изменилась с рождением дочери. Тут даже говорить не о чем — моя дочь попросту владеет мною, как вещью.

Мне нравится, когда дети быстро взрослеют. Взрослея, они начинают сами принимать важные решения — где им нужен пирсинг и все такое — и тем самым избавляют меня от необходимости принимать эти решения за них, а также надоедать им своими запретами.

Я ничего не имею против брака, как и против всего того, что всегда заканчивается по‑разному.

На мой взгляд, лучшее качество сильного человека — это умение показать свою слабость в том, в чем он не чувствует своей силы.

Я давно заметила: люди, которые строги к окружающим, не умеют быть строги к себе.

Мне нравится моя нервозность перед съемками. Джек Леммон сказал: «В тот день, когда я перестану нервничать при виде камеры, я пойму, что мне пора сваливать из бизнеса».

Я очень боюсь правды. Если однажды ты начала ее искать, ты уже никогда не сможешь остановиться.

С помощью Бога и нескольких людей всегда можно сделать чуть больше, чем с помощью Бога.