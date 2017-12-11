размеры не имеют значения. Они ни при чем. Посмотрите на меня. Судите обо мне по размерам, верно ведь?

я тренирую джедаев восемьсот лет. И помалкиваю о том, кого тренирую.

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думаете, закончилась война? Нет, начало это только.

слишком стар я. Слишком самонадеян, не видел, что прежний путь — не единственный. Те джедаи, учил которых я, чтобы стали такими, как те, что учили меня много столетий назад, в другое время живут. Изменилась Галактика. Но не видел этого я.

мой союзник — сила. Могучий союзник. Жизнь ее сотворила и вырастила. Ее энергия окружает нас и связывает. Мы существа из света. А размер бицепсов роли не играет.

джедаи используют силу для познания. Для нападения — никогда.

полон коррупции сенат. Контролировать надо его, пока нельзя заменить продажных сенаторов честными.

тенью жадности привязанность является. Должен научиться отказываться ты от того, что боишься потерять. Из головы страх выкинь, и потеря не причинит вреда тебе.

вещь чудесная — детская голова. Ответы ищет она, а не вопросы.

темная сторона манит. Но кто раз стал на темную тропу, по ней и будет идти всегда. Поглотит она вас, как поглотила ученика Оби-Вана Кеноби (Дарт Вейдер. — Esquire).

решение принимаешь ты один. Но помнить должен, что делаешь это также и за других, кто стоит за плечом твоим.

многого не знаем мы. Туманна великая Сила. В беспокойстве она. Повсюду тьма. Ничего не видно. Спрятано будущее, в возмущении великой Силы оно. Терпение должны иметь мы, пока осядет муть и вода чистой станет.

очисти мозг от вопросов. Спокоен будь в мире. Вопросов всегда больше, чем ответов.

гнев, страх, агрессия — это темные стороны силы. Легко приходят они, быстро присоединяются к схватке. Стерегись их. Тяжела цена за мощь, которую они дают.

джедай должен уметь сосредоточиваться. Должен обладать искусством размышления и отрешения.

чем больше узнаем мы, тем лучше понимаем, как много не знаем.

страх — это путь к темной стороне. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть — страдания.

чтобы врага победить, не обязательно убивать его. Ярость, горящую в нем, одолей, и он тебе больше не враг. Ярость — вот настоящий враг.

не только тот, кто обращен к темной стороне, видит будущее. Видеть будущее когда-то все джедаи могли. Теперь лишь немногие таким умением обладают. Видения — подарки Силы и ее проклятия. Путеводные нити и ловушки.

радуйся за тех, кто в силу уходит. Оплакивать не надо их. Скучать не надо по ним.

на оружие полагаемся, но оружием нельзя выиграть сражение. Разум твой сильнее всего.

в темные времена ничто не таково, каким кажется.

великий художник сила, да. Счастлив не будь от этого — посмотри, как художники трудятся, непредсказуемы они, словно дети.

бессмысленны предположения, терпение же все откроет.

не политик я, глупенькие. И неподходящим лидером для Республики был бы я. Тьмой покрыты мои глаза. Сила показывает лишь страдание мне, и разрушение, и грядущую долгую, долгую ночь. Без Силы лидерам проще, наверное.

самые важные уроки без слов преподаются.

тренировок лучше великая сила. Больше чем опыт и скорость дает она.

когда любой выбор кажется неправильным, на сдержанности выбор останови свой.

если ошибки не допустил, но все же проигрываешь ты — по другим правилам начать играть тебе следует.

энергия вокруг нас и с нами. Созданы из света мы — не из материи грубой. Должны мы чувствовать Силу вокруг. Между мной и травой и камнем, между берегом и кораблем.

сумерки надо мной, и скоро ночь наступит. Порядок таков. ≠