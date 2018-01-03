чаще всего мне задают вопрос, какими суперспособностями я бы хотел обладать. И никто не спрашивает, почему я решил стать актером.

преподаватель по расследовательской журналистике часто водил нас в Верховный суд, и уже тогда я понял, что с этой профессией у меня не сложится: мне не хватало цепкости, я был слишком наивным и легковерным.

вы разбудите во мне росомаху, если сделаете три вещи: заденете моих детей и близких, прижмете меня к стенке или ударите по носу.

самый страшный момент в моей карьере — когда я исполнял национальный гимн перед матчем по регби на стотысячном стадионе в Мельбурне.

я рискую и предпочитаю говорить «да». Не хочу оказаться на смертном одре и думать, что не сделал чего-то из-за страха.

больше всего я жалею о том, что отказался сниматься в «Чикаго». Мне казалось, что 30 лет — слишком юный возраст, чтобы говорить: «Я видел все». Роль досталась Ричарду Гиру, и он был великолепен.

меня не беспокоит, что у меня нет «оскара», но я бы солгал, сказав, что абсолютно к нему равнодушен. Все-таки «Оскар» — знак признания.

мы все хотим большего и ждем одобрения окружающих — и эти желания никогда не удастся полностью удовлетворить.

в отличие от Барнума, моего героя в фильме «Величайший шоумен», мне никогда не приходилось выбирать между карьерой и семьей. Все решения я принимаю с точки зрения того, как это отразится на моем браке. Во время работы над «Отверженными» меня подолгу не было дома, хотя обычно я не уезжаю больше чем на две недели. Моя жена поддерживала меня, и я считаю, что это была большая жертва с ее стороны.

я дружу с цифрами. Конечно, есть люди лучше меня, но для актера, пожалуй, я даже хорош. Мой отец работал бухгалтером в PricewaterhouseCoopers (консалтинг. — Esquire), так что недостатка в советах я не испытывал.

я не стану переживать, когда Росомаху сыграет кто-то другой.

большинство моих ролей уже предлагалось кому-то до меня — такова наша индустрия.

кто бы ни заменил меня в роли Росомахи, этот человек не станет звонить мне и спрашивать, как лучше сыграть.

моя жена говорит, что я классический библиотекарь. Я терпеливый и дотошный - работа над «Величайшим шоуменом» шла семь с половиной лет. Я лучше подожду, чем буду спешить и сделаю абы как.

не нужно бояться горячих дискуссий. Просто будьте готовы отстаивать то, во что верите.

я не делюсь фотографиями своих детей в инстаграме, потому что убежден, что они сами вправе решать, хотят

ли публичности. Мне не нравится, когда моих детей снимают папарацци. В некоторых странах фотографировать детей запрещено, и я это полностью поддерживаю.

моя мать ушла, когда мне было восемь лет. Это было ужасное время для всей нашей семьи. Никому такого не пожелаю.

возможно, тяжелое детство и есть причина, по которой я настолько оберегаю свою семью.

я не читаю комментарии, для этого у меня слишком тонкая кожа. Из всего прочитанного обязательно запомню только плохое.

мой отец очень религиозный человек. Как-то он сказал мне: «Веру определяют не слова, а действия». Ни разу не слышал, чтобы он говорил что-то плохое о других. И да, за всю свою жизнь он не пропустил ни одного рабочего дня. Ни одного. Он трудился без выходных и воспитывал пятерых детей.

я достаточно строгий отец. Мои дети знают, что существуют рамки и их нужно соблюдать. Если я сказал

в восемь утра — значит, в восемь утра.

люди думают, что все дается мне легко. В принципе, это и есть моя работа — делать все, чтобы им и дальше так казалось. ¦