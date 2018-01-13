лишенные исторической памяти люди превращаются в животных — это факт.

скажу страшную вещь: науки политологии не существует. Политологами назвали себя капээсэсники, специалисты по истории КПСС. Они себя переименовали и все. А теперь это, видишь ли, наука.

когда-то мне показали безумного пророка, индийского отшельника, который говорил: «У России великое будущее». Я тогда отнеслась скептически, а сейчас думаю так: из-за расположения между Востоком и Западом Россия не упирается в какие-то единственные ценности, она способна синтезировать разные культуры. Да, я полагаю, у России великое будущее. Величайшие катастрофы — одновременно Первую мировую войну и большевистскую революцию — она уже перенесла.

мои студенты прекрасны. Во-первых, они достаточно эрудированы и не занимаются только своими телефонами. Да, был провал, когда их оглушили технологии, но сейчас они снова приобретают человеческий облик. Во‑вторых, я вижу, что у нас с ними взаимный интерес.

«так устроен этот мир, о, учительница», — говорил Волька в знаменитом «Хоттабыче». Гениальные слова. Надо принять все и успокоиться.

человечество не учится на ошибках, оно развивается.

еще Паустовский писал, что люди не могут видеть немыслимую чистоту и святость поведения человека и начинают бросать в него комья грязи. Так было с Жанной д’Арк. «Она монархистка», — сказал Вольтер. Нет, она не монархистка. Для нее король — это и есть Франция. Наша несчастная Наташа Поклонская осталась на уровне этих же представлений: для нее Николай II и есть Россия. Но это же Средневековье! Средневековой девочке-крестьянке это простительно, а теперь, конечно, никуда не годится.

человечество прощает все, кроме убийства детей.

есть совершенно обожаемые мною авторы и мыслители — Аркадий и Борис Стругацкие, которые писали о слиянии культур и мечтали о коммунизме. Но как и все искренние люди, они были обречены, их последние произведения — это полное разочарование.

нельзя сотворять себе кумира, это в Библии сказано. Не сотвори себе кумира ни из Николая II, ни из кого другого! Не надо!

в советское время у меня были вьетнамские студенты, мы с ними изучали пути развития капитализма, в частности прусский путь, который классики назвали мучительным. Я на экзамене строго спрашиваю: «Каким путем развивался в Германии капитализм?» «Мутительным», — сказали они, одетые в пальтишки из «Детского мира» и в шапки-ушанки. Они старались запомнить наизусть, что им говорили, и запомнили слово «мучительно». Мучительно идет улучшение социума!

слияние рас, этносов неизбежно, от этого никуда не уйдешь. Или наш шарик исчезнет, или он будет населен разнообразными типами людей. В этом хорошего больше, чем плохого.

какая была бы скука, если бы все были историками.

пылкие французы любят поклоняться женщине, слагать сонеты, но допустить ее к власти — ни-ни.

история будет продолжаться, пока человечество не сможет стать толерантным, а по-моему, оно не сможет.

коммунистическая мечта невыполнима. Первые признаки попыток построить коммунистическое общество я отыскала в древнеегипетской истории. Все они истлели, как папирус.

когда я впервые была в Иерусалиме и ночью смотрела на Старый город, на его огни, у меня вырвалась фраза: «Люди всю жизнь сражались за эту землю и сражаются, но это ничье, это Божье».

Россию сейчас вечно тычут, Москву упрекают Крымом, но, если Трамп уничтожит Северную Корею, Крым померкнет. Это будет пустячок.

я неисправимый оптимист.