Меня не так часто узнают на улице, но примерно раз в две недели случается, что незнакомые люди подходят и говорят мне: «Спасибо большое за шутки».

Друзья называют меня Арм. До недавнего времени я не видел в этом прозвище ничего странного, пока на одном званом ужине в нашей компании не оказался человек с одной рукой. Я слишком поздно понял, что весь вечер он слышал только одно: «Арм, Арм, Арм…» (arm — рука в переводе с англ.яз. — Esquire).

Меня искренне раздражает, когда люди говорят: «Я знаю, что вы очень сильно заняты, но не могли бы вы сделать вот это?». Это все равно что сказать: «Я знаю, вам не нравится, когда вас бьют, но не будете ли вы против, если я все-таки ударю вас?».

Стив Куган (британский актер, комик. — Esquire) часто шутит на тему моих дешевых машин. Помню, как он сказал мне: «Если ты не собираешься покупать себе спортивную машину, возьми хотя бы семейный Mercedes-Benz, чтобы люди, по крайней мере, понимали, кто ты». Но мне это просто неинтересно. Моя единственная слабость — это книги и музыка.

Самые большие перемены происходят с появлением семьи. Именно в этот момент люди переосмысливают свои приоритеты. Многие думают, что семья уничтожает социальную жизнь, но на самом деле она помогает по‑новому взглянуть на привычные вещи.

Не хочу звучать претенциозно, но мне кажется, что Бог — это слишком простое объяснение тому, что должно навсегда остаться мистикой. Бог — это концепция, придуманная человеком, не так ли? Мы выдумали человека или личность, чтобы объяснить тайну Вселенной, но мне кажется, весь смысл в том, что не надо ничего объяснять.

Когда я только начинал работать на радио, один опытный продюсер как-то сказал: «Если у вас есть хорошая команда, то вы сделали 90% вашей работы». И это правда.

Я вырос в Глазго. Мой отец занимался всем, чем только можно: продавал кофемашины, работал столяром, управлял пиццерией. Кстати, кухню для родителей Питера Капальди (шотландский актер и режиссер, известный по роли в сериале «Доктор Кто». — Esquire) сделал именно он. Отец умер в тот год, когда я поступил в Оксфорд. Но он знал, я буду там учиться. Хорошее образование было для него очень важно.

Теряя самообладание, вы становитесь похожи на идиота.

Я не лучший собеседник и завидую тем, кто может запросто вести диалог.

Оказавшись дома, я отключаюсь от всех дел. Даже если назрела серьезная проблема, фильм никуда не денется, телевизионное шоу не отменится. Все задачи можно решить на следующий день.

С друзьями я всегда весельчак, но не чувствую необходимости играть на публику в незнакомой компании. Для меня уже не важно, смогу ли я кого-то рассмешить.

Вы должны позволить себе ошибаться. Если постоянно будете осторожничать, люди подумают, что вы топчетесь на месте. Поэтому всегда нужно пробовать что-то новое. Это может сработать или нет — вы просто должны попробовать.

Днем я ложусь вздремнуть примерно на 20 минут. Рекомендую попробовать, но только не забудьте настроить будильник — если проспите чуть больше, остаток дня будете в сонливом состоянии.

Мне кажется, я довольно скучный человек. Мне нравятся мои домашние дела с детьми, встречи с друзьями. Я не из тех, у кого много хобби.

Раньше я много бегал, но потом расхерачил себе колени и перестал. В школе занимался греблей, но во время учебы в университете бросил и это занятие, потому что меня не прельщала перспектива вставать в пять утра. Кстати, нашим тренером был человек, который также занимался тем, что доставал тела умерших из рек.