это так неловко — быть чьей-то мечтой.
не так давно я видела в интернете тот рекламный ролик Chanel N°5, в котором снялась почти 40 лет назад. Большой хит, оказывается! Я там сижу в черном платье и показываю вам только колено. Сижу и говорю о любимом, и все это сексуально не из-за того, что вы видите, а из-за того, что слышите. Сейчас наоборот: вам готовы все показать, но вы ничего не услышите.
я не хотела бы вернуть себе молодость и начать все сначала. Актрисам больше не позволяют быть индивидуальностями.
мне нравится быть знаменитостью, когда это мне помогает. В остальное время я стараюсь быть просто человеком из толпы.
с папарацци я сталкиваюсь редко — только на фестивалях. Все, я больше неинтересна им. Но людей на улицах я все еще интересую, и очень часто они подходят и просят сфотографироваться со мной. Чаще всего я говорю «нет».
я могу быть раздражительной, нервной, сосредоточенной и расстроенной, но мне никогда не бывает скучно.
не люблю фильмы, где много беготни. Почему-то я сразу думаю про актеров: ах, они, должно быть, так устают, бедняжки.
мой счастливый дар: на десять минут я могу уснуть в любое время и в любой обстановке, даже если на мне платье и парик.
люблю ли я одежду? Пожалуй, это слишком сильное слово. Скажу лишь, что одежда мне нравится. Но я люблю обувь. Из всего, что человек на себя надевает, ей выпадает самая тяжелая работа.
на свете нет ничего благороднее физического труда.
мне везет: мои любимые режиссеры стареют вместе со мной.
голливуд был уже другим, когда я впервые оказалась там в
а я бы снялась вместе с джудом лоу. Мне нравятся английские актеры.
кино — это визуальное искусство. В кино ты должен выглядеть хорошо. Заметьте, я сказала «хорошо», я не сказала «красиво».
лучшие десять лет моей жизни — с сорока до пятидесяти. В сорок лет я поняла про себя все.
я не боюсь старости. Молодость нехороша тем, что ты только и думаешь, как бы не постареть.
моя мать всегда считала, что тот, кто хочет быть красивым, должен меньше ходить под солнцем и больше пить воды.
недавно моей матери исполнилось 102 года. Она живет в Париже, рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная: у нее ясный ум, и она всегда обыгрывает меня в бридж. В нашей семье было много долгожителей, но про себя я не уверена, что доживу до ста лет, потому что я не такая, как мать. Мать никогда не курила.
курение — это прекрасно. Я не горжусь тем, что курю, но и не стыжусь этого. Жаль, что в Европе дела с этим обстоят все хуже. Иногда я закуриваю на улице, и все тут же начинают щелкать камерами — не хотят пропустить такой снимок.
я бы никогда не смогла стать моделью, потому что люблю поесть и люблю бургундское.
в общении я не самый приятный человек — очень быстро забываю, что я актриса, которой положено вести себя особым образом.
терпеть не могу, когда люди описывают меня как холодную и напыщенную.
пока существуют разводы, в браке нет смысла.
настоящая женщина — это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин.
секс — это просто большой знак вопроса, отпечатанный у каждого в мозгу. Так что говорить об этом будут вечно.
я никогда не представляла опасности для других женщин. Я не какая-то бессовестная блондинка, которая уводит чужого мужа.
я много раз была счастлива. Вот и все.
внуки забирают большую часть моего времени. Но, конечно же, они не называют меня бабушкой. Есть одно секретное имя, очень короткое, но я вам его не скажу.
как искусство кинематограф еще очень и очень молод. Видимо, поэтому в нем так редко можно заметить проявление истинной души. Но, надеюсь, мы все же найдем наконец баланс между смыслом и технологией.
обожаю этих маленьких зверьков, которые вечно бегут, едят, спешат и прячутся. Люблю их лица — испуганные и любопытные.
старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
не получилось через дверь, попробуй через окно.