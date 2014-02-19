я многое умею делать руками. Молотком хорошо вбиваю гвозди, развешиваю картины. Развешивать картины — моя страсть.

детство я помню до такой степени, что даже помню себя в детской кроватке с соской и игрушками. У меня был жираф, и я очень переживал, что нянька, Клава Печоркина, сломала ему шею, когда убирала в ящик. Я ей этого не мог простить никогда.

я женился на француженке и уехал в Париж в 1982 году. Это оказалось очень тяжелым испытанием — погрузиться в другую страну. Я помню, как на второй день после приезда — вместе с женой и ее друзьями — мы пришли в парижское кафе, и мне сказали: «Что ты будешь пить?». Я спросил: «А что есть?» — потому что привык, что в советских кафе не было ничего. И когда мне официант сказал: «Есть все», — это было для меня шоком. Я не мог понять, как это — все.

сейчас русские за границей любят критиковать меню: «Что? У вас нет чая с листиками фиалок?» — «Да, такого чая нет». — «А я его в Японии пила». Она считает, что если она пила его в Японии, то, ясное дело, в каждом ресторане он тоже должен быть. «Так что вы будете пить?» — «Свежевыжатый сок малины». — «У нас его нет». — «Боже, куда я пришла!» Это так забавно.

в европе действительно царят русофобские настроения, но началось это совсем недавно, в 1990-х. Когда-то русская эмиграция, которая приехала в Европу в 1920-е годы, принесла с собой новую культуру. Это было прекрасно, а потом все изменилось. Эмиграция девяностых приехала за колбасой, а эмиграция 2000-х приехала с деньгами, спасаясь от правосудия.

в xx веке к русским относились с огромным пиететом. В них видели художников, балерин, певцов, артистов, поэтов и писателей. В них видели изобретателей, военачальников и модельеров. Но все это исчезло. Сейчас в русских видят грубых хамов с кучей денег, и этот имидж не исправит ни одно агентство. Только что закрыли РИА «Новости», и будет вместо него «Россия сегодня». Но это не поможет, пока русские за границей будут воровать в супермаркетах, ругаться и шкодничать.

я бы хотел, чтобы в России все же прижились некоторые западные ценности. Например, уважение к человеку.

русский человек парадоксален. Большинство считает окружающих быдлом, но не дай бог иностранец скажет про нас, что мы — быдло. Мы сразу кричим: «Подлец!»

драма россии — в изобилии женщин. У нас их 55% населения, и русская женщина — свихнувшаяся на сексе. Все хотят быть вечно молодыми, красят волосы, клеят ногти, пользуются ботоксом, силиконом, каблуками и хотят преподнести себя секси. А какого черта? Отвечаю: потому что им хочется все время постельных отношений. Потому что 70 лет им этого не давали сделать. В коммунальных квартирах не разгуляешься: когда все соседи слышат, не очень-то покряхтишь и постонешь. А если еще рядом спят родители? А если еще собачка подошла, которая хочет понюхать, что вы там делаете?

когда я выступаю, это, как правило, зал на несколько тысяч человек. И вот я выхожу на сцену, а там сидят тысячи женщин и восемь с половиной мужчин. И я должен за три часа — один, без подтанцовки и музыки, — их околдовать так, чтобы при выходе они сказали: «Чародей! Наш любимый чародей!» И мне удается, хоть я и не понимаю — как. Вот я только что был на Кубани, так там женщина приехала из станицы, упала мне в ноги и сказала: «Божество! Позвольте ручку поцеловать». Ну живем такой жизнью.

у меня весь год — это сплошная рабочая неделя. Выходные у меня бывают в августе, когда две недели каникул. Я жду августа, как будто август — это суббота.

единственный бурлак моей шхуны — это я. Я себя сам тяну.

что такое сибаритство? Вот я пью с вами чай и сибаритствую, потому что не тысяче женщин вещаю что-то, а вам одному. Это для меня уже отдых.

многие говорят: «Васильев — выскочка. Он повсюду». А я говорю: «Работайте, сколько я работаю, тоже будете повсюду».

меня часто зовут играть в кино, но всегда каких-то баринов, и никогда это почему-то ничем не заканчивается. Меня даже пробовали на роль Наполеона. В 2012 году должны были снимать фильм про наполеоновское нашествие, но не сняли.

не хочу я работать поменьше. Я хочу работать побольше.

процесс окультуривания долог, но необходим каждому, если он хочет что-то передать детям. Если вы ни черта не знаете, то дети будут знать в два раза меньше. А внуки?

любовь к моде пришла из франции. Не мода, а именно любовь к моде.

мода — это не санаторий. Это страшная конкуренция и тяжелое производство. Это, скорее, соковыжималка: берут человека, высасывают из него идеи, а когда они закончились, его выкидывают, и приходит следующий. Некоторые дамы думают: «Я хочу стать дизайнером, я буду мечтать». Но это никому не нужно — ваши мечты.

я за то, чтобы женщина носила женское, но этого не будет никогда. Моего «за то» недостаточно. Женщина стала настолько мужественной, что она уже никогда женственной не станет. Женственными могут быть только содержанки.

женская одежда менее удобна, чем мужская. Мужчины всегда работали, а женщины начали работать только в 1920-е годы. Женщины поздно сняли корсеты, поздно остригли волосы, поздно стали курить в обществе, поздно стали носить брюки. Это все пришло очень поздно, и женская одежда, очень красивая эстетически, на практике оказалась несовершенной. Женщины до сих пор считают, что платья лучше, женственнее и сексуальнее. Но вот, простите, зима. И вы считаете, что колготки и юбка для зимы лучше? Я считаю, что кальсоны и теплые брюки гораздо удобнее.

на моду влияет главным образом секс и религия.

хотят отвлечь от истинных проблем — вот мое мнение относительно дискуссии вокруг однополых браков. В России прекрасно развиваются коррупция и воровство, которые сегодня приобретают на великих проектах новый масштаб. Возьмите Большой театр, мост на остров Русский, сочинскую Олимпиаду. И вот, чтобы народ не думал об этом и не возмущался, им дают пугало: однополые браки, у-у-у, забодаю-забодаю.

лучший пример россии без 1917 года — это Финляндия. Тот, кто хочет узнать, какой была бы Россия без большевиков, пусть отправляется в Хельсинки. Вся Россия была бы такой.

я считаю, что в России не может быть настоящего расизма. Да, мы говорим: «У, эти чеченцы! У, эти армяне! У, эти хохлы!» Но мы всегда рады умному чеченцу, интеллигентному армянину и талантливому украинцу. Я, например, очень рад.

глобальные проблемы должен решать не историк моды, а, наверное, правительство.

я люблю детишек. Скажите, сколько у вас детей? А как вы их создавали — старым казачьим способом? Передайте им привет. Они видят меня по телевизору иногда? Покажите им как-нибудь, какой дядя передает им привет. Им было бы приятно.

я хотел на интервью с собой собачку взять, но его бы здесь затолкали. Он очень красивый. Черный мопс, зовут Котик. Он недавно отравился, когда вылизывал свои лапы после прогулки по асфальту с реагентом. У него был понос два дня, а у меня паника. Я с ним много путешествую, он очень хороший человек.

если я узнаю про скорый конец света, то буду делать то же самое: на праздник пить шампанское, танцевать, а еще покупать старинные платья и недвижимость — потому что, наверное, в цене все упадет. Любой прогноз никогда не достоверен до конца. Люди паникуют, все распродают — тут и надо покупать. Я хозяйственный человек.

у меня не очень красивый почерк, но я стараюсь. Уже много лет — почти тридцать — я каждый день веду от руки дневник. Это очень интересно, и я когда-нибудь его опубликую. Уверен, на меня набросится масса издателей и предложит кучу денег.

я не пишу быстро, не пишу сокращенно. Я пишу красиво, со всеми знаками препинания — с запятыми, двоеточиями, тире, и предложение начинаю с большой буквы.

я уже давно пользуюсь обычной клавишной «нокией». Ее клавиатура напоминает мне компьютер или пишущую машинку. Я не люблю «айфон» со стеклянной поверхностью, потому что не верю буквам, которые нельзя пощупать.

я ас эсэмэсок — в день могу отправить хоть пятьдесят.

это же такая сексуальная шутка, когда вы девушке говорите: «В пост ничего мясного в рот». Им нравится. Они сразу: «Ой, ну нельзя же так». Чудная шутка. Так что девушкам повторяйте: «Ничего мясного в рот».

вечной молодости не бывает, но бывает вечная борьба за молодость.

я всегда знаю, что подписываю.