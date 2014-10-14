Я наполовину ирландка, наполовину голландка, а родилась в Бельгии. Если бы я была собакой, у меня были бы большие проблемы.

Когда я была маленькой, у родителей на меня вечно не хватало времени. Шоколад был моей единственной любовью, и он ни разу меня не предал.

Всю жизнь мама внушала мне, что человек должен быть полезным.

Помню, когда я заболела бронхитом во время войны, мама говорила: «Как бы я хотела напоить тебя апельсиновым соком. Как бы я хотела достать для тебя молоко и яйца». Я думала: как приятно, что ей хочется меня побаловать. Но сегодня я понимаю, что значило для нее ложиться спать, не зная, чем она будет кормить меня на следующий день.

В детстве меня научили, что привлекать к себе внимание и устраивать спектакли — признак невоспитанности. Ровно этим я и стала зарабатывать на жизнь.

Я не красавица. Моя мама однажды назвала меня гадким утенком. Но если мои черты рассматривать отдельно, можно найти кое-что хорошее.

В моей жизни были периоды, когда я ненавидела себя: я считала себя слишком толстой, слишком высокой, слишком обычной или слишком уродливой.

Сексуальность — это что-то, что скрывается внутри женщины. Сексуальность подразумевается, а не выставляется на всеобщее обозрение. Я не могу похвастать формами Софи Лорен или Джины Лоллобриджиды, но ведь сексуальность — это не только размеры. Мне не нужна спальня, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с яблони под дождем.

Обожаю людей, которые меня смешат. Смех — мое любимое занятие, он способен вылечить от многих болезней.

Я никогда не хотела развода. Терпеть не могу это слово: я вся сжимаюсь, когда его произносят. Я мечтала выйти замуж раз и навсегда.

Серьги, которые дарит вам мужчина, расскажут все, что он о вас думает.

Люди, даже больше чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили; никогда никого не выбрасывайте.

Обязанность каждого человека — помочь детям, которые страдают. Все остальное — просто прихоти и баловство.

Я верю, но моя вера не имеет отношения ни к какой религии.

Мне очень понравилась книга «Завтрак у Тиффани», но я ужасно боялась, что эта роль не для меня: для роли Холли Голайтли нужен был экстраверт, а я интроверт. Мне было непросто на съемках, я сильно похудела и часто думала о том, как плохо играю.

Моя самая большая победа в том, что я научилась жить с самой собой, принимать свои недостатки. Я далека от того, чтобы быть тем, кем я хочу быть. Но я решила, что я не так уж плоха в конце концов.

Мне сложно видеть себя на экране: я буквально страдаю от этого.

В Голландии, Бельгии, а потом в Англии самые счастливые моменты моей жизни всегда были связаны с деревней. Я обожаю природу, деревья, птиц и цветы. Я не городской житель, цемент наводит на меня тоску.

Я была бы счастлива, если бы проводила выходные одна в своей квартире. Так я заряжаю свои батарейки.

Что-то серьезно не так с теми, кто думает, что Одри Хепберн не потеет, не икает и не чихает. Я, кстати, икаю чаще их всех вместе взятых.

Когда тебе некому приготовить чашку чая, когда в тебе никто не нуждается, вот тогда, я думаю, жизнь и заканчивается.

Если уж совсем начистоту, я вынуждена признаться, что я все еще читаю сказки и люблю их всей душой.

Чтение — мое любимое занятие.

Косметика может украсить твое лицо, но она бессильна, если внутри ты уродлива. Если только ты не ешь косметику.

Я слышала такое определения счастья: здоровье и короткая память. Я хотела бы быть его автором, потому что это правда.

Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже надо наряжаться и красить губы. Я верю в розовый цвет, в то, что счастливые девушки — самые красивые и что завтра будет новый день. Еще я верю в чудеса.

Давайте признаемся себе в том, что старый добрый шоколадный торт помогает людям жить, мне он точно помогает.

Те, кто не верят в чудеса, не могут называться реалистами.

Мама всегда говорила: хорошие вещи не сваливаются просто так на голову. Бог щедр, но он ожидает, что вы выполните свои обязательства первыми.

Некоторые люди мечтают о бассейне, я — о шкафе, и не одном.

Успех — это что-то вроде долгожданного дня рождения, во время которого ты понимаешь, что совсем не изменился.

Женщина может быть и красивой, и умной.

Между длинной жизнью и хорошим ужином есть небольшая разница — на ужине десерт подают последним.

Со временем ты понимаешь, что тебе даны две руки — одна для себя, вторая для того, чтобы помогать другим.

Я бы никогда не беспокоилась о возрасте, если бы я знала, что меня будут продолжать любить и я буду любить тоже.

Вот когда я снимусь в 70 фильмах, а зрители будут хотеть еще, тогда я поверю в то, что я звезда.

Только самые решительные люди успешны.

Выбери день и наслаждайся им. Прошлое научило меня ценить настоящее и я не хочу его портить беспокойством о будущем.

Самое важное — это стареть достойно. А это невозможно сделать, если ты не сходишь с обложек журналов.

Как прекрасно просто быть живым.