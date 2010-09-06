Я убежден, что, не смени я когда-то имя (настоящее имя Кингсли — Кришна Пандит Бханджи. — Esquire), у меня не было бы того успеха, который есть сейчас.

Я помню, что когда я был ребенком — где-то между шестью и семью — мне всегда казалось, что куда бы я ни пошел, меня везде сопровождала съемочная группа. Невидимая, конечно.

Я не учился в театральной школе, потому что спустя несколько недель после того, как они отказались принять меня, мне уже предложили первую роль.

Актером меня сделал этот старый итальянский фильм, который назывался «Нет — это не ответ» (одно из названий британского фильма «Маленькое чудо» 1951 года. — Esquire). Этот фильм о маленьком итальянском мальчике и его больной ослице. Он очень хочет вылечить ее и собирается отвести ее в гробницу святого Франциска (Франциск Ассизский — известный католический святой XIII века. — Esquire), покровителя животных. Но ему сказали: нет, ты не можешь притащить сюда животное, ты должен спросить разрешения у епископа. И он идет к епископу, потом к архиепископу, потом к прелату. И никто не хочет помочь ему. Но мальчик настолько настойчив, что собирается попросить разрешение у самого папы. И вот вы видите его входящим в большой зал, и вы видите зажатую в руке печать. И вы видите, как она опускается на бумагу. А потом мальчик возвращается к себе, и ослица еще жива, и он ведет ее по улице. Так вот что я хочу сказать: чем бы ни была для тебя эта ослица, ты никогда не должен довольствоваться словом «нет».

Я никогда не чувствовал себя лишенным чего-либо.

Кажется, я никогда не просил милостыню. Достаточно много для того, чтобы считать себя счастливым.

Про профессию актера говорят слишком много всякого дерьма. Не уверен, что люди понимают, что это значит на самом деле — быть актером.

Если говорить всю правду, то никакой стратегии у меня, как у актера, нет. Я просто жду, когда присланный сценарий вывалится из конверта — и удивит меня.

Главную роль в любом фильме исполняет режиссер. Просто не все задумываются над этим.

В идеальном мире ты и режиссер — это одно целое. Ведь в идеальном мире на линии горизонта и небо неотделимо от океана.

Скорсезе снимает фильмы как влюбленный. Кто-то делает это как диктатор, кто-то — как механик, а он — как влюбленный. Он очень сосредоточен; для него важно все, и нет ничего незначительного.

Если бы мне пришлось сыграть того, кто продает фиш-н-чипс, я бы не стал работать в рыбной забегаловке три месяца. Постоянное разглядывание рыбы с картошкой вряд ли способно мне помочь.

Даже если ты играешь убийцу, попробуй найти в нем что-то, что тебе нравится. Иначе у тебя просто ничего не получится.

Мне нравится играть людей, которые не боятся выглядеть идиотами в своей влюбленности. Ведь так это и должно быть.

Не позволяйте другу уводить у вас женщину — так вы потеряете обоих.

Быть единственным выжившим — это вина, которую на себя способен взвалить не каждый.

Я не из тех людей, кто чувствует себя одиноким наедине с собой.

В детстве у меня была пластиковая утка. Помните, как это бывает? Ты опускаешь ее под воду, а потом разжимаешь руки, и она — раз — выскакивает, как ракета, зависая на мгновение над водой. Вот и я такой же, как эта утка.

Возраст позволяет тебе становиться разборчивее. Это фильтр, который ты приобретаешь незаметно — хочешь ты того или нет.

В Англии я теперь Сэр Бен. А «мистер» просто исчез куда-то. Даже из моего паспорта. Они просто забрали у меня это «мистер».

Гамлет был настоящим умницей.

Одна из величайших вещей, на которую способна трагедия, это наделение новым смыслом тех слов, которые мы используем каждый день: любовь, дом, семья, преданность и зависть.

Трагедия не может служить успокоительным.

Не стоит беспокоиться за судьбу Достоевского в России.

Людям нужно постоянно напоминать о том, как они жестоки.

Вору не пристало прятаться среди убийц.

Мир меняется очень быстро. Все свободное время я стараюсь проводить как можно дальше от городов (Кингсли владеет уединенной фермой в Оксфордшире. — Esquire). Поэтому, когда я возвращаюсь в городскую жизнь, меня постоянно поджидают какие-то сюрпризы.

Всем нам когда-нибудь предстоит сказать «как же ты прекрасен, господь».

Невозможно привыкнуть к плачу.

Рыцарь всегда там, где драконы.