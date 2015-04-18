Я — это Россия.

У нас должен быть один менталитет — общероссийский.

К сожалению, немалая часть россиян хочет равняться на европейцев, на их образ жизни, хотя у большинства европейцев нет по большому счету ни культуры, ни нравственности.

Если давать каждому заниматься тем, чем он хочет, люди будут убивать друг друга, оскорблять.

Из публичных выступлений. instagram.com/kadyrov 95

Я говорю: если на работе женщины будут ходить полуголыми, то у мужчин не получится там работать. Я на них буду смотреть и днем, и ночью, буду думать, как бы их «салам алейкум», и для меня забота, работа будут на десятом плане.

Для нас, в свою очередь, дико, когда люди целуются на улице. Даже когда телевизор смотрят — и на экране целуются, мы сразу выключаем телевизоры.

Я вот недавно 17 человек отправил на учебу в Москву. Год прошел — все отличники. Но я отправил человека, чтоб узнать, как они учатся. Оказалось, что у многих посещаемость — ноль. Не учатся! Трех нормальных пацанов я оставил, а остальных забрал обратно домой. И вот трое учатся, а остальные дома в огороде работают. Больше пользы. Мы портим здесь молодежь. Алкоголь, наркотики, люди подражают шоу-бизнесу: отпускают волосы, гонятся за модой, мужчины становятся женщинами. Или женщина покупает мужчину. За сто долларов. Это же рабство.

Я спрашивал тех, кто ходил в Мавзолей в Москве, что они там забыли? Что он для меня сделал, чтобы я на него смотрел? На труп, что ли, смотреть ходить? Трупов не видели?

Некоторые называют меня бандитом, некоторые — хозяйственником, некоторые — строителем. А я — простой Рамзан.

Спросите у мамы, она рассказывала: я в детстве, садясь за стол, никогда не начинал кушать, не попросив Аллаха, чтобы все мои ровесники, все дети мира были так обеспечены, как я, чтобы у них были так же накрыты столы, чтобы они могли вкусно есть, могли хорошо одеваться. Я не военный по духу. Когда у нас резали курицу, я не мог на это смотреть.

Я никогда не хотел стать президентом. У меня всегда была мечта стать героем нации.

Культ личности? Он может быть и в хорошем смысле слова. Вот сегодня […] если там повесили фотографии где-то, это не значит культ личности. Это значит правильность политики. Если бы сжигали портреты, рвали их, это уже было бы плохо. А вы посмотрите, даже если в лесу повесят портрет Путина или Кадырова, никто не тронет.

Мой кумир — Путин. Он и чеченец, он и русский. И он дал нам все на этой земле.

В России должен быть один президент, а остальные должны называться как угодно: имам, падишах, губернатор, глава.

Для меня, например, есть вещи важнее прав отдельного человека — это интересы государства. Мы никому не позволим шутить с Россией и наведем порядок не только в стране, но если будет приказ верховного главнокомандующего, то и в других государствах.

Если США против тебя, это значит, ты на правильном пути.

Хороший мусульманин всегда думает о завтрашнем дне. Он может украсть машину, но он знает, что ему придется отвечать за это перед Всевышним.

Самая неприятная для меня фраза — «хватит кормить Кавказ».

Я вообще плохо отношусь к СМИ.