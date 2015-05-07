Я бы хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных.

Сегодня основные права человека нарушают не только террор, репрессии и насилие, но также бесчестные экономические структуры, которые порождают огромное неравенство.

Деньги должны служить, а не править.

Фото: Alessandra Benedetti / Corbis

Каждый мужчина и каждая женщина, которые собираются заступить на государственный пост, должны задать себе два вопроса: «Люблю ли я своих сограждан так, чтобы служить им лучше? И кроток ли я настолько, чтобы услышать каждое мнение и выбрать правильный путь?» Если вы не готовы утвердительно ответить на оба вопроса, ваша служба не будет полезной.

Марксистская идеология порочна, но в жизни я встречал множество марксистов, которые были хорошими людьми.

Человеческое достоинство одинаково для всех представителей человеческого рода: если я растаптываю достоинство одного человека, я растаптываю свое собственное.

Каждый человек не только имеет право говорить то, что, по его мнению, может служить общему благу, но и обязан делать это. Оттого неправильно отвечать насилием на неудобное мнение. Но если мой добрый друг господин Гаспарри говорит слова проклятья в адрес моей матери, он может рассчитывать на удар в нос. И это нормально, ибо нельзя провоцировать и нельзя оскорблять веру других, насмехаясь над ней.

Я — грешник. Это и есть самое точное определение. Это не фигура речи и не литературное преувеличение. Я просто грешник.

Господь искупил грехи каждого из нас кровью Христовой — грехи всех нас, а не одних лишь католиков. Всех, даже атеистов.

Если человек является геем и, имея добрые помыслы, ищет Бога, то кто я такой, чтобы судить его?

Нам нужно говорить о роли женщины в церкви. Ведь само слово «церковь» (ит. la chiesa. — Esquire) — женского рода.

Детям дано право расти в семье, где есть отец и мать; в семье, которая способна на создание условий для развития ребенка и его эмоционального взросления. Но сегодня над браком и семьей нависла угроза, ибо все больше и больше людей отказываются от брака как от общественного обязательства. Революция обычаев и нравов подняла флаг свободы, но на деле принесла духовное и материальное опустошение множеству людей — особенно тем, кто беден и наиболее уязвим.

Я рассматриваю церковь, как полевой госпиталь после битвы. Бессмысленно спрашивать раненного об уровне холестерина или сахара в крови — ты должен лечить его раны. А потом уже можно поговорить обо всем остальном.

Меня печалят монахини, лица которых давно покинула радость. Да, они могут улыбнуться, но с одной лишь улыбкой они могли бы пойти и в стюардессы.

Сердцу человеческому угодна радость.

Отриньте необходимость производить впечатление; это бессмысленно, ибо ценность жизни определяется не успехом и не одобрением других, а тем, что находится внутри нас.

Интернет дает безграничные возможности для неожиданных встреч и единения и оттого является чем-то по‑настоящему благим — даром Божьим.

Прозелитизм (стремление обратить в свою веру. — Esquire) — чистая бессмыслица. Мир опутан дорогами, которые пересекаются и расходятся вновь, однако важно помнить, что все они стремятся к добру.

Жизнь — это путешествие.