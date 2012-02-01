Запомните: Тайгер Вудс вовсе не суперчеловек.

Я чертов торчок, и гольф — мой наркотик.

Я не люблю, когда люди находят в гольфе какой-то эротический подтекст. Да, эта игра заключается в том, что элегантно одетые мужчины проталкивают маленькие белые шары в узкие черные отверстия. Никакого подтекста. Все. Точка.

Хоккей — это игра для белых. Баскетбол — игра для черных. А гольф предназначен для тех белых, которые одеваются как черные сутенеры.

Мне бы хотелось, чтобы людей очаровывал в гольфе не окружающий его образ жизни, а сама игра.

Я играю в гольф, чтобы жить, и, если задуматься, это то, о чем я когда-то даже просить не смел: получать деньги за то, что люблю.

Гольф — это то, что я делаю. Но это не то, чем я являюсь. Ненавижу, когда меня воспринимают только как чувака с клюшкой.

Не думаю, что я Великая Черная Надежда. Я просто игрок в гольф, в жилах которого течет черная кровь. И азиатская тоже.

Я не хочу быть лучшим чернокожим игроком в гольф. Я просто хочу быть лучшим игроком.

Очень часто единственным, что толкает тебя к победе, является желание надрать кому-то задницу.

У тебя не должно быть друзей в спорте. Какими бы вы ни были друзьями в обычной жизни, в спорте, в тот момент, когда начинается соревнование, ты должен хотеть уничтожить этого человека. И только потом, кода все окончено, вы можете снова пожать руки и пойти, например, обедать.

Многие утверждают, что самое важное в победе — это победа. Чушь. Самое важное в победе — это то, над кем она одержана.

Любой может взять в руки клюшку и послать мяч в небо. Некоторые могут заставить его приземлиться там, где им требуется. Единицы знают, для чего им это нужно.

Никогда не заставляйте своих детей заниматься спортом. Меня не заставлял никто. Мой отец никогда не говорил мне: иди и играй. Скорее, я спрашивал его: можно, я пойду поиграю?

Я всегда старался жалеть всех, кому мяч попадает в голову.

В одном идиотском фильме я видел следующую сцену: здоровенный парень привязал другого, избитого и тощего, к стулу. Там была такая тревожная музыка, и все такое, и этот здоровенный парень говорит тому, тощему: «Я сейчас пошибу твою голову, но я уважаю последнюю волю. Скажи, что ты выбираешь — бейсбольную биту или клюшку для гольфа?» И тогда этот парень говорит: «Клюшку». Я до сих пор не могу его понять. Неужели он решил, что так у него больше шансов? На что он надеялся?

Даже не представляю, что бы сказала клюшка, если бы умела говорить.

Если ты не умеешь смеяться над собой, у тебя никогда не будет права смеяться над другими.

Мне кто-то сказал: у тебя аура, парень. Но ни черта это не аура. Я просто хочу выигрывать.

Неважно, сколько раз ты выиграл, потому что каждый раз — особый.

Жизнь похожа на газовую плиту. Ты можешь прибавить огня и можешь убавить. Ты даже можешь выключить его вообще. Но если ты сделаешь так — ты идиот.

Я не люблю и не умею готовить. И собираюсь научиться не раньше, чем доставка пиццы станет уголовным преступлением.

Хорошая физическая форма не всегда идет от правильно выбранного вида спорта. Очень часто это просто правильный выбор ресторана.

Рост в гольфе имеет не большее значение, чем вес в шахматах. Если вы возьмете пятерку лучших игроков планеты, я буду там самым коротким.

Меня привлекают горы и снег. Там я могу гарантированно отдохнуть от гольфа.

Жизнь состоит не только из гольфа.

Сегодня в гольф играют даже слепые, и это та вещь, в которую я практически не могу поверить. Однажды, в какой-то из игр НБА, Майкл Джордан забросил трехочковый мяч с закрытыми глазами. Это, конечно, достижение. Но это баскетбол. Вы даже представить себе не можете, как тяжело играть с закрытыми глазами в гольф. Так что я снимаю шляпу перед всеми, кто не может видеть, но играет в гольф. Ну и перед одноглазыми тоже. Что касается меня, то, если я зажмурю один глаз, я никогда не смогу сделать правильный удар.

Глупо ругать мяч. Он просто делает то, о чем ты его просишь.

Если кто-то думает, что может легко надрать меня в пинг-понг, он здорово ошибается.

Круто, когда про тебя делают компьютерную игру (компания Electronic Arts выпустила несколько игр с Вудсом. — Esquire). В детстве я не то чтобы не мечтал об этом — я даже не думал, что такое возможно. Помню, как с пацанами мы играли в видеоигры и как, наигравшись в одну, мечтали заполучить новую. Но я никогда не подозревал, что когда-то заполучу такую игру, главным героем которой буду я сам.

Всегда можно стать лучше.

Никогда нельзя отказываться от того, чтобы стать моделью для поведения.

Банальная штука, но среди тех немногих людей, кого я считаю нужным благодарить, на первом месте стоят мои отец и мать.

Ты никогда не сможешь выбить 11 из 10, но ты всегда должен пробовать.

Если ты устаешь от ходьбы — беги.

Мяч должен быть в лунке.