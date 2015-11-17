Не люблю копаться в прошлом. Даже в недавнем прошлом.

У меня нет времени переваривать то, что я делаю.

Девушкой Бонда я не была. Я же была злодейкой. Должна признаться, что играть мегаломанку было чрезвычайно приятно.

Мне некомфортно, когда приходится раздеваться на площадке. Пусть уж лучше торт в лицо кинут.

Как-то раз в Лондоне мне предложили сыграть в «Монологах вагины», но я отказалась. Вам вот интересны все эти вагинальные дела? Мне — нет.

Мне больше нравится подставлять плечо, чем опираться на чужое.

Когда я снимаюсь, то каждый вечер прихожу домой ужасно уставшая, примороженная, опустошенная. Как будто переживаешь большое горе. В итоге все сводится к разным глупостям вроде обеда за телевизором.

В какой-то момент мне чудовищно надоело втискиваться в безобразные, грязные роли второго плана, весь смысл которых сводится к тому, чтобы разыграть фантазию какого-нибудь похотливого чувака.

С возрастом мне нужно все меньше и меньше. Например, я всегда обожала путешествовать, но в последнее время понимаю, что лучшее место в мире для меня — это дом. Здесь я в кругу семьи, здесь мне никогда не одиноко. Банально, но это так.

Обожаю раскладывать все по полочкам.

Многие считают, что добились успеха, потому что им многое пришлось пережить. Полная хрень! Конечно, как ни крути, жизнь закаляет, но мне не кажется, что негативный опыт полезен и это хорошая школа.

Французы ведут себя так, будто всего остального мира не существует. Но то, что все вокруг принимают за чванство, на самом деле неуверенность в себе. Французы очень боятся стать объектом насмешек, как будто это нас убьет.

Я сильная, но пыток я бы не вынесла.