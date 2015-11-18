Вам не нравится оранжевое бикини? А я обожаю оранжевое бикини.

На планете живут миллиарды женщин, но по какой-то странной прихоти самой сексуальной из ныне живущих назвали меня.

Да, бывают времена, когда я чувствую себя самой сексуальной женщиной на свете. Стану ли я спорить с этим титулом? Конечно, нет. В какой-то момент я поняла, что самой сексуальной женщиной на свете может быть официантка из техасского Абилина. А в следующую секунду самой сексуальной женщиной может оказаться девушка из Вануату. А через мгновение — кто-то еще. Сексуальность проявляется в моментах. Мне кажется, я делю этот титул со всеми женщинами на Земле, потому что в какой-то момент каждая женщина бывает самой сексуальной.

Я ничего не знала о любви, пока не поняла, что такое любовь к своему ребенку.

Моя мать говорила мне: работай усерднее, становись лучше и не принимай «нет» в качестве ответа.

Получив «Оскар», я в ту же ночь взяла его с собой в постель. Это был единственный секс втроем в моей жизни.

Когда я слышу, как юные девушки говорят, что хотят стать актрисами, я всегда вмешиваюсь: «Зачем? Станьте сценаристами или закончите бизнес-школу, чтобы научиться управлять студией. Ведь все люди, которые действительно создают кино, находятся за кадром».

В идеальном мире я была бы художником.

Мне кажется, что самый распространенный страх на Земле — это страх человека перед тем, какой он на самом деле.

Определение сексуальности может быть очень персональным. Для меня, например, сексуальны спагетти — особенно, когда ешь их из рук любимого мужчины. А еще мне кажется сексуальным вино — особенно перед сексом.

Слышали всю эту болтовню о том, что оргазм происходит у женщины в голове? Что касается меня, то сейчас моя голова способна на чертовски невероятные оргазмы — гораздо лучше тех, что случались, когда мне было двадцать два. Но я не хочу позволять мужчине управлять этим. Нет, теперь я лишь приглашаю его принять в этом участие.

Есть некоторое количество мужчин, которых я должна благодарить. Остальных я должна забыть. Забыть, но ни о чем не сожалеть. К черту сожаления.

Если читать все, что писали обо мне таблоиды, можно подумать, что я первая шлюха в городе.

Мужчина для меня — это вишенка на торте. Но торт — это я, и этот торт хорош сам по себе. Даже если на нем нет вишенки.

Я нравлюсь себе с короткими волосами — хотя бы потому, что за ними проще ухаживать. Мне кажется, женщин вынудили думать, что им нужны длинные волосы.

Мой стиль эволюционирует в верном направлении, но у каждого есть плохие моменты. Не так давно кто-то показал мне мое фото из восьмидесятых, где на мне был цветастый костюм в горох с дутыми рукавами. И ведь в тот момент я наверняка была уверена, что выгляжу стильно.

Я приняла тот факт, что каждый год на моем лице появляются новые морщины. И именно это делает меня мною.

Когда мне исполнилось сорок, я ничего не почувствовала.

С возрастом я заметила, что чем меньше женщина использует макияж, тем моложе она выглядит.

Когда я думаю о том, где я больше всего смеялась, больше всего ела и когда больше всего радовалась жизни, я понимаю, что все это было на съемках «Умри, но не сейчас».

Тот факт, что я считаюсь красивой, ничего не привнес в мою жизнь — ни страданий, ни беспокойств. Красота, на самом-то деле, бессмысленна.

Мне кажется, лучше всего быть тем, кто ты есть.

Не могу представить свою жизнь без животных.