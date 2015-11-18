Вам не нравится оранжевое бикини? А я обожаю оранжевое бикини.

На планете живут миллиарды женщин, но по какой-то странной прихоти самой сексуальной из ныне живущих назвали меня.

Правила жизни Моники Беллуччи
Далее Правила жизни Моники Беллуччи
Правила жизни Евы Грин
Далее Правила жизни Евы Грин

Да, бывают времена, когда я чувствую себя самой сексуальной женщиной на свете. Стану ли я спорить с этим титулом? Конечно, нет. В какой-то момент я поняла, что самой сексуальной женщиной на свете может быть официантка из техасского Абилина. А в следующую секунду самой сексуальной женщиной может оказаться девушка из Вануату. А через мгновение — кто-то еще. Сексуальность проявляется в моментах. Мне кажется, я делю этот титул со всеми женщинами на Земле, потому что в какой-то момент каждая женщина бывает самой сексуальной.

Я ничего не знала о любви, пока не поняла, что такое любовь к своему ребенку.

Моя мать говорила мне: работай усерднее, становись лучше и не принимай «нет» в качестве ответа.

Получив «Оскар», я в ту же ночь взяла его с собой в постель. Это был единственный секс втроем в моей жизни.

Когда я слышу, как юные девушки говорят, что хотят стать актрисами, я всегда вмешиваюсь: «Зачем? Станьте сценаристами или закончите бизнес-школу, чтобы научиться управлять студией. Ведь все люди, которые действительно создают кино, находятся за кадром».

В идеальном мире я была бы художником.

Мне кажется, что самый распространенный страх на Земле — это страх человека перед тем, какой он на самом деле.

Определение сексуальности может быть очень персональным. Для меня, например, сексуальны спагетти — особенно, когда ешь их из рук любимого мужчины. А еще мне кажется сексуальным вино — особенно перед сексом.

Слышали всю эту болтовню о том, что оргазм происходит у женщины в голове? Что касается меня, то сейчас моя голова способна на чертовски невероятные оргазмы — гораздо лучше тех, что случались, когда мне было двадцать два. Но я не хочу позволять мужчине управлять этим. Нет, теперь я лишь приглашаю его принять в этом участие.

Есть некоторое количество мужчин, которых я должна благодарить. Остальных я должна забыть. Забыть, но ни о чем не сожалеть. К черту сожаления.

Если читать все, что писали обо мне таблоиды, можно подумать, что я первая шлюха в городе.

Мужчина для меня — это вишенка на торте. Но торт — это я, и этот торт хорош сам по себе. Даже если на нем нет вишенки.

Я нравлюсь себе с короткими волосами — хотя бы потому, что за ними проще ухаживать. Мне кажется, женщин вынудили думать, что им нужны длинные волосы.

Мой стиль эволюционирует в верном направлении, но у каждого есть плохие моменты. Не так давно кто-то показал мне мое фото из восьмидесятых, где на мне был цветастый костюм в горох с дутыми рукавами. И ведь в тот момент я наверняка была уверена, что выгляжу стильно.

Я приняла тот факт, что каждый год на моем лице появляются новые морщины. И именно это делает меня мною.

Когда мне исполнилось сорок, я ничего не почувствовала.

С возрастом я заметила, что чем меньше женщина использует макияж, тем моложе она выглядит.

Когда я думаю о том, где я больше всего смеялась, больше всего ела и когда больше всего радовалась жизни, я понимаю, что все это было на съемках «Умри, но не сейчас».

Тот факт, что я считаюсь красивой, ничего не привнес в мою жизнь — ни страданий, ни беспокойств. Красота, на самом-то деле, бессмысленна.

Мне кажется, лучше всего быть тем, кто ты есть.

Не могу представить свою жизнь без животных.