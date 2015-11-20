Я, кажется, гном.

Говорить для меня — это непростое упражнение. Я всегда боялась слов — если только они не напечатаны на бумаге.

Я никогда не чувствовала себя комфортно обнаженной.

Эротические сцены в «Мечтателях» (фильм Бернардо Бертолуччи 2003 года. — Esquire) были весьма откровенными и честными. Например, там есть сцена, в которой моя героиня теряет девственность, и мне пришлось вспомнить, как это было со мной. Перед самым дублем мне предложили немного алкоголя, и должна признать, я согласилась на виски. Но перед этим было еще кое-что. Луи Гаррель зашел ко мне и сказал: «Я покажу тебе свой член, если ты мне покажешь свои сиськи». Так мы и сделали, а он сказал: «Они прекрасны». И сразу стало гораздо легче.

Кино может быть большим или маленьким — неважно. Я просто должна в него влюбиться.

После «Казино Рояль» Голливуд долго не предлагал мне интересных ролей — только роли скучных красивых девушек. Но за это время я снялась в нескольких неизвестных фильмах, которые близки моему сердцу.

Я перестаю гордиться собой, если делаю что-то только ради денег.

Дэниел Крэйг — очень крутой Бонд, настоящий. И в нем есть что-то отцовское. На съемках он постоянно присматривал за мной. Не давал пугаться происходящего.

Мой образец для подражания — это Изабель Аджани.

Лос-Анджелес — это очень жестокое место с четко выстроенной иерархией. Если ты где-то посередине — ты дерьмо, а если ты где-то на дне — тебя просто нет.

Не могу сказать, что меня полностью устраивает моя работа. Возможно, я закончу тем, что поселюсь в Норвегии и буду печь торты.

Во мне течет алжирская, турецкая, шведская и испанская кровь. Я чувствую себя гражданином мира.

Люди удивляются, когда узнают, что я на самом деле очень домашняя. Я не люблю ни клубы, ни вечеринки. После съемочного дня я люблю прийти домой и устроиться у огня с бокалом вина и хорошей книгой. Скучно, да?

В театральной школе я всегда выбирала роли отрицательных персонажей. Мне кажется, это лучший способ справляться со своими эмоциями.

Когда меня предлагают заменить каскадером, я всегда соглашаюсь. Я не хочу умирать во имя кино.

Иногда мне кажется, что мне уже тысяча лет. Большую часть жизни я не чувствовала себя молодой.

Я была бы не прочь купить чучело носорога. Но последнее чучело, которое я приобрела, — это марабу, странная птица, похожая на стервятника.

Мне не кажется правильным что-то прятать: все мои чучела стоят в моей комнате. Дома у меня как в зоопарке — ну, как в мертвом зоопарке.

Я блондинка, но крашу волосы в черный с пятнадцати лет, и этот образ приклеился ко мне намертво. Возможно, это мой способ прятаться.

Мне здорово досталось за то, что на постере «Города грехов» через ткань платья проглядывали мои соски. Но я не понимаю этого. Ведь соски не убивают детей и не начинают войн.

Я ничего не имею против пластической хирургии, но мне кажется, это безумие — когда все стремятся к одинаковому телу.

Худшее, что может сделать мужчина со своим внешним видом, — это стараться выглядеть хорошо. Я люблю стиль «надел первое, что попалось под руку». Джинсы и футболка — чем проще, тем лучше.

Насчет носорога я совершенно серьезно. Но носорог — не самое маленькое создание. Возможно, перед тем как покупать носорога, мне нужно купить замок.

У жизни и у кино нет границ.

Никакая я не тигрица. Скорее уж черный пудель.