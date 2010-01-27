Я не составил бы карты человеческого генома, если бы мне не хватало уверенности в себе.

У меня всегда было предчувствие, что моя жизнь будет исключительной. Некоторые называют это манией величия.

Везет тем, кто к этому подготовлен.

Совершенно ясно, что жизнь начинается с рождением и кончается со смертью. И если бы большинство населения нашей планеты понимало это, люди жили бы совсем иначе. Мы всегда норовим объяснить с помощью религии или волшебства то, в чем не можем разобраться, но и рай, и ад находятся здесь, на земле, и мы все время попадаем из одного в другой.

Трудно не быть фаталистом хотя бы отчасти.

Каждый, у кого нет денег, чтобы обеспечить себе независимость, вынужден мириться с огромным количеством всякой чуши.

Во Вьетнаме я видел людей, которые отказывались от жизни и умирали, но видел и других, у которых не было шанса выжить, а они все-таки выжили. Человеческий дух — могучая субстанция.

Там же, во Вьетнаме, у меня была такая глубокая депрессия, что я решил покончить с жизнью. Когда я заплыл далеко-далеко в океан и оказался там, среди всех этих акул, барракуд и морских змей, то подумал: какого дьявола я здесь делаю? Развернулся и поплыл обратно так быстро, как только мог. Это был один из самых важных моментов в моей жизни.

Я вырос в бедной семье, поэтому, когда у меня появилась возможность приобретать материальные ценности, они имели для меня большое значение. Как это ни обидно, теперь они потеряли свою былую привлекательность. Чем дальше, тем меньше значит для меня все материальное.

Многие, живи они в таких условиях, как я, кончили бы в тюрьме, или в сумасшедшем доме, или на самом дне общества.

Мой отец всю жизнь работал как вол и надеялся пораньше уйти на покой, чтобы пожить немного в свое удовольствие, но вдруг взял да и умер. Ему было на три года больше, чем мне сейчас. Поэтому я не строил никаких планов насчет того, чем займусь в этом возрасте. И не был уверен, что до него доживу.

Проще продолжать делать то, что делаешь, чем рискнуть все потерять, попытавшись сделать что-то новое.

Попробовать заново прожить свою жизнь, все равно что попробовать воспроизвести заново всю историю эволюции. Вы можете повторить этот сложнейший эксперимент тысячу раз и ни разу не получить двух одинаковых результатов.

Обычно я загоняю свое раздражение внутрь и стараюсь превратить его в конструктивную энергию. И ни на кого не держу зла. Мстительность не в моем характере.

Если бы у нас были умные правители, они бы сейчас решали проблемы охраны окружающей среды, а не пытались защитить промышленность, которая создает эти проблемы.

Слава вредна по самой своей сути. Из-за нее у людей складывается о вас предвзятое мнение, и это вам постоянно мешает.

Жизнь на нашей планете легко могла появиться извне. Скорее всего, так оно и было.

Видимо, я отличаюсь от других тем, что могу работать с большим количеством независимых переменных.

Нет ничего более увлекательного и захватывающего, чем поставить себе такую задачу, взяться за нее и решить. Это своего рода самоутверждение.

Не представляю, как можно жить в этом мире, если не умеешь постоянно смеяться над собой.

Мне бы надо быть или повыше, или похудее.

Если убрать из моей жизни все неприятное, горькое и печальное, то я буду уже не я.

С научной точки зрения гораздо безопаснее консервировать ядерные отходы и хоронить их где-нибудь в глубокой шахте, чем продолжать жечь бензин и солярку, загрязняя атмосферу миллиардами тонн углекислого газа. Сейчас мы губим всю окружающую среду, потому что люди боятся атомной энергии.

Если вы просто живете в маленьком уютном пригороде и черпаете свои знания из кино и телевидения, вы едва ли поймете, что такое жизнь.

В аэропорту, в толпе или за границей я пытаюсь представить себе различия в генетических кодах людей, которых вижу вокруг. И меня поражает то, как мало нашлось бы этих различий.

У меня наследственная предрасположенность к дурным привычкам. Мой прадед погиб в молодом возрасте из-за того, что садился в экипаж и гонял по дорогам в состоянии сильнейшего опьянения. Он выпал и угодил под колеса собственного экипажа.

Будь то алкоголь, наркотики или что-то другое, львиная доля населения нашей планеты старается отвлечься от своих житейских невзгод.

Если бы люди уделяли больше внимания себе и своему душевному благополучию, все общество от этого только выиграло бы.

Жаль, что тогда я не знал того, что знаю сейчас. Тогда я охмурил бы гораздо больше цыпочек.