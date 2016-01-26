Я поп-ветеран. Скоро мне пора будет на пенсию.

Сколько всего этого было за мою жизнь: винил, мини-диски, дискеты, DAT-кассеты, компакт-диски, загрузки с iTunes, Spotify. И, конечно, кассинглы (популярные в середине 1980-х аудиокассеты с синглами общей длиной не более 10 минут. — Esquire). О, я была королевой кассинглов! Но я до сих пор не знаю, как все эти форматы работают.

Меня пугает, что «Величайшие хиты» я выпустила еще 10 лет назад.

Я не считаю себя старой, но я считаю себя старой для некоторых вещей. Тверк — это не для меня.

Я пробовала ботокс и много чего еще. Я точно не тот человек, кто скажет: «Нет, этого делать нельзя». Каждый делает то, что хочет. Женщина всегда хотела выглядеть привлекательно, а сегодня у нее просто стало чуть больше инструментов.

47 — это идеальный возраст, чтобы подобрать себе обтягивающие брюки.

Не важно, что помогает женщине чувствовать себя женщиной.

Когда несколько лет назад умерла моя бабушка, я решила, что куплю себе клатч и буду всегда носить его с собой в память о ней. Она всюду таскала с собой клатч, и я стала таскать его тоже.

Моя гей-аудитория была со мной с самого начала.

В биографии гей-икон, как правило, есть нечто трагическое. Но до того момента, как у меня диагностировали рак, трагическими у меня были лишь стрижки и наряды.

Я знаю, что в мире живет большое количество женщин, которым поставят такой же диагноз (в 2004 году у Миноуг диагностировали рак молочной железы. — Esquire). Но я хочу сказать, что это возможно пережить. Вы справитесь.

Диагноз дает тебе новое ощущение жизни: если ты прямо сейчас не сделаешь то, что хочешь, ты можешь не сделать этого никогда.

Для меня умение пережить что-то — это умение быть быстрой. Если ты живешь быстро, беда и уходит быстро.

У меня нет тренера, и я не хожу в спортзал. Люди думают, что те, у кого диагностировали рак, становятся одержимы здоровым образом жизни, но это точно не про меня.

Я никогда не строю далеких планов. Я живу, наслаждаясь тем, что происходит прямо сейчас.

Мое самое большое достижение — это то, что я все еще здесь.

Я бы с удовольствием стала отшельницей, если бы могла позволить себе такую роскошь — не видеть никого и ничего. Было бы здорово. Настоящий рок-н-ролл.

Одиночество — это почти всегда тишина, а тишина — это лучший момент, чтобы прислушаться к себе.

Сейчас я пишу более личные песни, чем писала несколько лет назад. Просто подумала, что людям стоит узнать меня лучше.

У всех хороших песен всегда есть красивое прошлое. Хорошие песни не рождаются из ничего.

Подписав контракт с рекорд-лейблом, ты становишься продуктом. Но это не значит, что ты перестаешь быть талантливой.

Я не слишком-то популярна в США. Но в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе меня знают, и мне хватает.

The Sun напечатал на первой полосе мою задницу, назвав ее национальным достоянием. Я долго хохотала. Не уверена, что моя задница на что-то способна. Разве что вилять и трястись.

Мне не нужно пытаться стать секс-бомбой. Я и так ею являюсь.

Кажется, есть огромное количество людей, которые занимались любовью под мою музыку. Мои песни не так уж асексуальны.

Иногда я чувствую привлекательность других женщин, но я никогда ничего не делала с этим чувством.

Тебе потребуется огромное везение, чтобы найти кого-то, с кем ты проживешь до самой смерти. Кому-то это удается, большинству — нет. Кажется, любовь — это лотерея.

Ненавижу тесноту: слишком тесная одежда и слишком тесные отношения — вещи одного порядка. Ни в чем нельзя ощущать скованность.

Свобода в моем понимании — это как пони в садике. Не запирайте ворота, или я буду брыкаться и ржать. Но если вы оставите ворота открытыми, я никуда не убегу.

Думаю, если завтра я прекращу выступать, я, возможно, какое-то время буду оставаться знаменитой, потому что я — это я.

Откуда взялось имя Кайли? Так аборигены называют бумеранг.

Какая-то часть меня, конечно же, эксгибиционистка.

Вагина, вагина, вагина. Какое же это странное слово.