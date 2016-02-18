Какие дела, мир? Меня зовут Дерек Зуландер, я позиционирую себя как мужчина-модель. Приятно познакомиться! Это круто — от меня требуется только говорить ртом, а чувак из Esquire наберет это все на своем ноутбуке, так что я могу нести все, что вздумается, и они это опубликуют. Дааааааааа! Биип! Биип дааааааааааааааааааааа. Вот видите? Потрясающе! Эй! Эй там! Эй! Ну… что? Итак. Я… все еще не очень понимаю, что мне надо делать? Я должен сам себе задавать вопросы? Боже. Это слишком сложно… А вам обязательно это читать?

Мои правила жизни? Ну, при всем ко мне уважении их не особенно много. Я понимаю всю влажность этого вопроса, но я не слишком хорошо учился в школе и никогда не был из числа тех, кто «учится на своих ошибках». Я стараюсь освободить свой разум для показов, и у меня прекрасно получается. В конце концов, не надо делать вид, что людей привлекает во мне интеллект — они могут открыть Википедию или Buzzfeed, если хотят узнать что-то новое. Людям нравится потрясающая симметрия моего лица и тела, которая способна заставить Давида работы Леонардо Ди Каприо рыдать от зависти. Я с горжусь тем, что не прочел ни одной книги, зато могу стоять на голове и пройти множество миль — и что, по‑вашему, полезнее? Я прав?

Обо мне сняли документальный фильм! Вы, наверное, слышали — «Образцовый самец»! Он стал одной из самых важных документальных лент с момента, когда «Пароходик Вилли» рассказал о тяжелом положении мышей-трудящихся. «Образцовый самец» не был оценен по заслугам, но я ставлю его в один ряд с «Тонкой голубой линией», в которой Эррол Моррис без прикрас показывает варикозное расширение вен, «Фаренгейтом 9/11», шокирующим разоблачением индустрии термометров от Майкла Мура, и, конечно, «Корпорацией «Еда» — к сожалению, я забыл, о чем этот фильм.

Я базовый! Я молодой и стильный парень, работающий моделью, и я просто тусуюсь с молодыми ребятами. На днях мы смотрели Netflix и расслаблялись с моей #бандой, действовали по нашему #плану, который состоял в доведении себя до полного #похнавсе состояния, и вот тогда-то друзья вдруг начали называть меня базовым. Должно быть, это значит «классный», потому что мои братаны не могут быть хейтерами! Так что я базовый, и я горжусь этим! Это релакс, и это хорошо. Ладно, детка, я все. Пошел на #обед на третий #этаж, следите за #foodselfie в моих #соцсетях!

Некоторые шампуни пахнут тааааааак вкусно! Только не ешьте их. На вкус они все как мыло.

Работа модели — это как актерское мастерство, только сложнее. Актерская игра похожа на жизнь — это просто. Любой может быть актером, любой может лгать в одежде других людей. Дэниел Дэй-Льюис блестяще сыграл в «Линкольне для адвоката», но можно взять любого человека с улицы, нарядить его в отложной воротничок и белые панталоны, и вы не заметите разницы. Большинство актеров слишком много думают о разной ерунде. А модели обязаны сохранять свое лицо чистым полотном, на которое люди смогут проецировать свою зависть и ревность.

Каждая пора моей кожи — это бездна небытия. Это уровень, к которому кто-нибудь вроде Мэттью Макконахи, каким бы талантливым серфером и актером он ни был, никогда не приблизится, — за исключением разве что роли Авраама Линкольна. В ней он превзошел сам себя.

Я вернулся. Я вернулся! По крайней мере, все так говорят. А по-моему, я никуда не уходил. Я был в своей студии, разрабатывал новые образы, в том числе вариации на тему Голубой стали (Голубое железо, Зеленая медь, Золотое золото), а также: Феррари, Ягуар, Санскрит, Пасифико, Мистер Джаз, Арктический голец, Пикассо, Взгляд, Блеск, Эклер, Гонзо, Дождевой лес, Котел, Шарф Джонни Деппа, Абракадабралифорния, Деревенщина, Поджог, Корабль-призрак, Чупакабра, Триллионер, Запах завтрака и, конечно, образ, который я приготовил для этого интервью. Угадайте, как он называется?

Выглядеть очень, очень, очень хорошо — это очень, очень, до смешного тяжело. Обычным и тем более уродливым людям зачастую сложно это понять.

Меня никогда не ретушировали в Photoshop. Спасибо!

Я считаю, что дети — это наше будущее. Модельного бизнеса. Судя по последним тенденциям, следующее поколение супермоделей будет набираться из дошкольников. Задумайтесь об этом. Они на порядок моложе нас, вдвое фотогеничнее и такие же противные. Да, конечно, грудные младенцы еще моложе, но они слишком толстые для глянца, так что дошкольники — самое то. Они могут работать за копейки (еще не знают, зачем нужны деньги) и в среднем вдвое меньше подвержены приступам гнева, чем взрослые модели. Они безупречны и скоро займут наши места. Самое время начать притворяться милыми с ними.

Модели — главные люди на земле. Это правда.

Я ем крошечную еду. Я на крошечной диете. Я могу есть что захочу, и в любое время, главное, чтобы все было очень маленьким. Таким образом я получаю все вкусовые ощущения и при этом не набираю калорий. На завтрак я ем микробейгл, маленький кусочек лосося и два перепелиных яйца. Восхитительно! Мой обед обычно состоит из крошечного сэндвича с индейкой, крошек от чипсов и наноогурчика. А множество продуктов и так доступно в крошечном виде! Например, изюм — это крошечная еда. Класс! Все идет в дело, лишь бы оно было крошечным. Но должен предупредить: игрушечная еда на вкус как точилки для карандашей.

Мне нельзя водить автомобиль! Я никогда не сдам на права. Как ты должен проходить экзамен по вождению, если ты не умеешь водить? Ну и пожалуйста!

Тот, кто выглядит хорошо, чувствует себя хорошо. Это научный факт. Все знают это. Посмотрите на себя в зеркало. Ваша кожа в идеальном состоянии? Брови домиком? Глаза одного размера? Если нет, вы можете этого не осознавать, но вы никогда не почувствуете себя по‑настоящему хорошо. Вы обманываете других, и вы обманываете себя. В чем секрет моего успеха на подиуме? Я представляю себя животным. Это может быть тигр, лев или просто сексуальный енот, главное, что на подиуме я говорю себе: «Шаг левой, шаг правой, левой, правой, я лев! Левой, правой, поворот, остановился, раз-два-три, поворот, остановился, раз-два-три, левой, правой, скользкая змея! Шшшшшшшшшш! Левой, правой, мяу! Левой, правой, левой, ен-нооот! Бойтесь бандита в маске, он обнесет вашу помойку! Левой, правой», — и так далее. Остальному вы научитесь сами. Я не собираюсь раскрывать все свои секреты!

Кофейные клизмы — очень приятные. А еще они отлично пробуждают!