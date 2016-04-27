Я не бизнесмен. Я художник.

Когда мне было 16, в голове у меня были только две вещи — девчонки и автомобили. Но с девчонками у меня не складывалось, так что мне оставалось довольствоваться автомобилями. Впрочем, и о девчонках я, безусловно, тоже думал. Просто с автомобилями больше везло.

Я всегда знал, что буду богатым. Ни на секунду не сомневался.

Если ты попал в этот 1% самых успешных и богатых людей на земле, твоя обязанность — думать об остальных 99%.

Кто-то отдыхает сегодня в тени, потому что кто-то посадил дерево много лет назад.

Люди вечно рассуждают о неопределенных временах. Но, знаете, я думаю, что время вообще так устроено. 10 сентября 2001 года в мире точно была неопределенность. И 18 октября 1987-го тоже (дни, предшествующие атаке на Международный торговый центр и биржевому черному понедельнику. — Esquire).

Уолл-стрит — это единственное место на земле, где люди, приезжающие на роллс-ройсах, слушают советы тех, кто приехал на метро.

Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро ты начнешь продавать то, что тебе необходимо.

Всем неосторожным инвесторам следует выучить строчку из песни Бобби Бэра (известный исполнитель кантри. — Esquire). Она в полной мере объясняет, что может произойти в будущем с вашими приобретениями: «Я никогда не отправлялся в постель с некрасивой женщиной, но я просыпался с несколькими».

Я стараюсь вкладываться лишь в те предприятия, которые настолько идеальны, что управлять ими может даже идиот. Потому что рано или поздно это случится.

Постоянно откладывать поиски хорошей работы и просиживать на той, что тебя убивает, — это как откладывать секс до пенсии.

Честность — очень дорогое качество. Не следует ожидать его от людей, которые стоят дешево.

У каждого святого есть прошлое. У каждого грешника есть будущее.

Я уверен, что каждый день необходимо тратить некоторое время на то, чтобы просто садиться и думать. Я, например, думаю и читаю одновременно. Это делает мои решения менее импульсивными.

Я покупаю только самые дорогие костюмы. Просто они дешево на мне смотрятся.

Самые успешные люди — это те, кто делают свое любимое дело.

Умение предсказывать дождь ничего не стоит. Умение построить ковчег стоит многого.

Если ты оказался в протекающей лодке, то энергия, направленная на поиски другого плавательного средства, скорее всего, даст больше результатов, чем энергия, направленная на латание дыр.

Неважно, насколько ты талантлив и трудолюбив — некоторым вещам просто требуется время. Нельзя выносить ребенка за один месяц, сделав беременными девять женщин.

Опасно скрещивать невежество и упорство.

Лошадь, которая считает до десяти, — это замечательная лошадь, а не замечательный математик.

Всегда старайся быть с теми, кто лучше, чем ты.

Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток.

Если ты обнаружил себя в яме, заканчивай копать.

Все, что мне нужно от жизни, — это знать, где я умру, и никогда не показываться в этом месте.

Пустой мешок не поставишь.