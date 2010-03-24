Чего переливать из пустого в порожнее! Много разглагольствовать не привык, не умею.

Я простой мужик, плотник. Работал, пяльцы для бороны делал. Сделаешь две-три бороны за день и продашь. Табак не курил и вина не пил. Этим заработком и жил. А командиром стал потому, что сволочь эту всю ненавижу — буржуев и кулаков.

Будешь смелым, духом не будешь падать — всегда своего добьешься. Почему Чапай никогда не отступает, всегда вперед идет? Потому что знает свою цель и не боится врагов!

И в лоб надо метить умеючи, не ровен час промахнешься.

С орлами-добровольцами воевать — сущая благодать. А по принудке попадут и ублюдки.

Кто был на фронтах, знает военное дело, должен следить за молодыми, потому что они нигде не были. А молодые — слушаться стариков да не ловить ворон в бою, а то некоторые встают во весь рост да стреляют. Такому стрелку будет худо. Раз его из пулемета — и срезан. Нет, ты наступай так, чтобы противник тебя не заметил и чтобы он от тебя не ушел.

Как были интенданты крысами, так и остались.

Мне предатели на фронте не нужны. Ежели ты бабу предал — меня подавно сможешь! А Красной армии такие на дух не нужны. Понял?

Береги людей! Помни, что за каждого человека будешь в ответе.

Не люблю кольтиков (пулеметов Кольта. — Esquire). Обуза с ними в цепи: при перебежках за собой не потянешь, а как ствол накалился докрасна — прекращай огонь, меняй его. А разве враг будет поджидать, пока заменишь?! Вот «Максим» не подведет, ежели пулеметчик при нем что надо, только ленту подавай, коси противника!

Нельзя ругаться! Видите, женщины здесь.

В академии есть и такие, которые за столами воюют, по картам, а сами пороху и не нюхали. Вот начали один раз вертеть да крутить меня по карте. Один полковник заявляет мне: «Вы, товарищ Чапаев, обойдены со всех сторон, ваши части разбиты». Ну, взяла меня обида — какой-то полковник разбивает меня! Не выдержал я, стукнул по столу и говорю ему: «Ну-ка, давай на самом деле. Ты веди своих белых, а я поведу своих красных, и я тебя на практике все равно разобью».

Они там, в академии, не изучают наших мест, а так, пустяки разные задают. Спрашивают: «В какой стране протекает Рейн-река?» Обида взяла меня и думаю: что же ты, седая голова, про реки спрашиваешь, а о наших боях ни слова?! Давай, думаю, намекну о нашем знаменитом бое. Спрашиваю: «А где расположена Солянка?» Не знает. Вот ведь как…

Знаете, что такое бензин для советской власти? Каждый фунт бензина — это фунт золота!

В строю, как и в бою, личный вид командира много значит.

Гляди в оба за флангом и тылом и пулеметы ближе попридерживай. Орудие пускай в дело в крайнем случае, народу рабочего много можешь побить, покалечить. Ну а ежели придется выбивать казаков снарядами, тут уж ничего не поделаешь — бой.

Бить надо не растопыренными пальцами.

Раз плохо плаваешь, так куда же прешь? Учти это на будущее, если придется купаться.

Не обижайте население, ребята.