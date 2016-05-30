Я ужасный человек, и я это признаю. Мои преступления и грехи не сосчитать. Я врал, мухлил, играл в азартные игры, распутничал. Я не очень умею совершать насилие, но здорово убеждаю других совершать его за меня.

Нелегко быть постоянно пьяным. Все бы это делали, если было бы легко.

Когда мне было семь лет, я увидел, как девушка из прислуги купалась в реке. Я украл ее одежду и ей пришлось возвращаться домой голой и в слезах. Если я закрою глаза, я все еще могу увидеть, как трясутся ее сиськи. Когда мне было 12, я подергал своего петушка в суп из черепахи. Я раздел своего гномика, заставил лысого плакать, прямо в черепаший суп. И, кажется, моя сестра этот суп съела. Во всяком случае я надеюсь, что съела.

Я убил свою любовницу голыми руками и застрелил своего отца из арбалета.

Тяжело надеть намордник на собаку, если уже надел ей корону.

Если быть калекой, то лучше уж быть богатым калекой.

У моего брата меч, а у меня ум. Уму нужны книги, как мечу нужен точильный камень.

Единственная разница между нами и дикарями — что когда стену строили, наши предки оказались с правильной стороны.

Настоящая история мира — история хороших разговоров.

Когда вырываешь человеку язык, ты не доказываешь, что он лгун, ты говоришь миру, что боишься его слов.

У нас бывали жестокие короли, у нас бывали короли-идиоты, но кажется, что жестокого идиота у нас еще не бывало.

Не воюйте за короля. Не воюйте за его королевства. Не воюйте за честь, не воюйте за доблесть, не воюйте за богатства, потому что вы их не получите. Нападут на ваш город. Ударят в ваши ворота. Если эти люди пройдут внутрь, то сожгут ваш дом. Ваше золото украдут, ваших женщин изнасилуют.

Тот факт, что я плачу за услуги, не делает дружбу хуже.

Бог Света хочет, чтобы его врагов жгли. Утонувший бог хочет, чтобы его врагов топили. Почему все боги такие мудаки? Где же бог сисек и вина?

Ты помнишь нашего кузена, Орсона? Орсона Ланнистера? Дурачок. Сидел целыми днями в саду и давил жуков камнем. Кун, кун, кун. Очень от этого радовался. Мне было интересно. Зачем он давил всех этих жуков? Что это ему давало? «Орсон, зачем ты давишь жуков?». Он в ответ: «Давить жуков! Давить их! Кун, кун, кун!». Я не сдавался. Я был самым умным человеком, которого я знал, конечно у меня достаточно ума, чтобы разгадать загадку в сердце идиота. Я пошел в библиотеку Мэйстера Валерика. Я не нашел ничего, что помогло бы мне понять природу болезни Орсона, и причину его бездумного убийства жуков. Я вернулся к источнику. Я не мог поговорить с Орсоном, но я мог наблюдать за ним, как люди наблюдают за животными, чтобы получить более глубокое представление об их поведении. Я так и не мог понять, зачем он это делал. И я должен был, потому что иначе же ужасно, как все эти жуки погибают без причины. Сколько бесчисленных живых ползающих существ раздавлены, высушены, превратились в пыль?

Никогда не забывай свои слабые стороны. Остальной мир точно не забудет. Если используешь слабости вместо доспехов, никто не сможет тебе навредить.

Убийства и политика — не всегда одно и то же.

Слишком много написано про великих людей, и совсем мало про идиотов. Как-то неправильно.

Перестаешь ли ты быть лордом, если убил собственного отца? Не уверен. Знать постоянно убивает шлюх и ничего.

Я хочу умереть в собственной постели, в 80 лет, с полным пузом вина и со ртом девушки на моем члене.

Мне нравится моя голова. Я пока не хочу, чтобы ее отрубали.

Это моя работа. Я пью и я знаю всякие штуки.

Очень маленький человек может отбрасывать огромную тень.