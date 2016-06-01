Детей нет, есть люди.

Итак, я сын сумасшедшего. Наследственный недуг.

Прадед мой был стекольщиком. Я рад: стекло дает людям тепло и свет.

Если бы человек мог подсчитать все унижения, несправедливости и обиды, которые ему пришлось испытать за свою жизнь, оказалось бы, что львиная их доля приходится именно на «счастливое» детство.

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Существует ли жизнь в шутку? Нет, детский возраст — долгие, важные годы в жизни человека.

Ребенок не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрослых. Облаченные в пурпурную мантию лет, как часто мы навязываем бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания!

Ты вспыльчив, ну и ладно, дерись, только не очень сильно, злись, только раз в день. Один час открытой войны лучше постоянного скрытого недовольства и накапливающегося раздражения.

Мы часто забываем о том, что должны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать.

Я заметил, что только глупые люди хотят, чтобы все были одинаковые. Кто умен, тот рад, что на свете есть день и ночь, лето и зима, молодые и старые, что есть и бабочки, и птицы, и разного цвета цветы и глаза и что есть и девочки, и мальчики. А кто не любит думать, того разнообразие, которое заставляет работать мысль, раздражает.

Неприятно вставать на цыпочки и не дотянуться, трудно мелкими шажками поспевать за взрослым, из крохотной ручонки выскальзывает стакан. Не может достать дверную ручку, посмотреть в окно, что-либо снять или повесить, потому что высоко. В толпе заслоняют его, не заметят и толкнут. Неудобно, неприятно быть маленьким.

Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, — непрочно, неверно и ненадежно.

Непривычные к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко страдают и потому чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания.

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

Взрослый часто бывает ребенком, а ребенок — вполне зрелым человеком. Остальные различия объясняются тем, что он не зарабатывает и, будучи на иждивении, вынужден подчиняться.

Пять стопок спирта, разведенного пополам с горячей водой, приносят мне вдохновение.

Я познал и бедность, и достаток и понял, что можно оставаться достойным человеком в обоих состояниях и что обеспеченный человек может быть глубоко несчастен.

Добрый человек — это тот, кто наделен достаточной силой воображения, чтобы представить себе, каково приходится другому.

Страдания не облагораживают людей, даже евреев.

Прежде чем вступать в войну ради чего бы то ни было, вам следует остановиться и подумать о невинных детях, которые будут искалечены, убиты или осиротеют.

Существуют проблемы, которые, как окровавленные лохмотья, лежат прямо поперек тротуара. А люди переходят на другую сторону улицы или отворачиваются, чтобы не видеть.

Лев не тогда опасен, когда сердится, а когда разыграется, хочет пошалить; а толпа сильна, как лев.

Жизнь моя была трудной, но интересной. Именно о такой жизни просил я у Бога в молодости. «Пошли мне, Боже, тяжелую жизнь, но красивую, богатую, высокую».

Признание нужно новым сортам табака и новым маркам вина, но не людям.

Не знаю, что следует сказать на прощание детям. Но одну мысль хорошо бы донести до них со всей ясностью: каждый свободен выбирать свою дорогу.

Война закончится, но люди еще долго будут смотреть в глаза друг другу и читать во встречном взгляде вопрос: «Как ты выжил? Как тебе это удалось?».

Тяжелое это дело — родиться и научиться жить. Мне осталась куда легче задача — умереть. После смерти опять может быть тяжело, но об этом не думаю.

Не умирают же больше одного раза?