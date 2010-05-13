Большой разницы между 89-ю и 79-ю годами нет.

Странно: у меня поменялось лицо. Был маленьким — был похож на отца. Сейчас похож на мать — даже горбинка на носу выросла.

Воспоминание детства: 1920-е годы, Москва, специально для меня — маленького тогда еще ребенка, принесли свежее мясо, а оно оказалось мясом собаки.

Моя мечта — создать такие сверхпроводники, которые будут работать при комнатной температуре, то есть их можно не охлаждать. Я сорок лет этим занимаюсь.

Мне говорят: такие огромные деньги ты получил, почти 400 тысяч долларов. Но моя Нобелевская премия — это всего лишь один приборчик.

Да, я один из создателей водородной бомбы. И не раскаиваюсь в этом. Гитлер, безусловно, хотел создать бомбу для победы, и если бы у него получилось — он бы, не задумываясь, сбросил ее куда надо. Американцы занялись бомбой от испуга: а вдруг немцы сделают раньше? Тамм и Сахаров, безусловно, тоже действовали из патриотических соображений.

Сахаров стал заниматься бомбой из-за квартиры. У него маленький ребенок, а жить было негде. Директор нашего института — Вавилов — сказал Тамму: «Включите его в свой список, допущенных к созданию бомбы, — и ему сразу дадут квартиру». Добыли ему, кажется, комнату — 14 квадратных метров. А когда меня начали обвинять в космополитизме, идеализме, черт знает в чем еще, и появились какие-то статьи в газетах — меня тоже спасла бомба.

Я враг всяких чудес и не верю, что люди могут воскресать. Но я завидую верующим — у них есть утешение.

Нобелевская премия по литературе хорошего впечатления на меня не производит. С ней происходят какие-то выкрутасы, и дают ее совершенно непонятным личностям.

Я люблю футбол, но он превратился в какую-то лавочку. Противно, что раньше были футболисты, а теперь это гладиаторы, которых продают и покупают.

Спорт с наукой роднит то, что они перестали ассоциироваться с конкретной страной.

Один известный физик не любил усы и бороду, и сказал: «Если ты идиот — зачем писать это на лице?» Это, конечно же, вопрос вкуса, но я такого вкуса тоже не понимаю.

Кто живет в России? Масса пьяниц, сволочей и масса хороших, интеллигентных людей.

Когда Рамзану Кадырову жалуют титул академика РАЕН — мне смешно и грустно. Хотя Российская академия естественных наук — это же сплошная липа, это добровольная организация, куда идут те, кого не выбрали в РАН или в другие настоящие академии.

Не признаю политкорректность. Европейцы страдают из-за своей излишней мягкости и попустительства всякой сволочи. Следствие этому — терроризм и хулиганство.

Я не считаю — как многие, что азербайджанцы, торгующие на рынках, — жулики. Но моими близкими друзьями они тоже, скорее всего, не смогли бы стать. Люди другой национальности обычно оказываются и людьми другой культуры. Это касается и англичан, и зулусов. Но, разумеется, дело не в крови, а в культуре и в воспитании.

Если человек хочет уйти из жизни — нельзя ему в этом отказывать.

Судьба человека не более чем цепь случайностей. Убеждаюсь в этом снова и снова.