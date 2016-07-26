Знаете, я из тех людей, которые, когда в них стреляют, стреляют в ответ.

Когда мои родители развелись, я не переживал, я вообще-то был рад. У меня появилось два дома, два свода правил, это было офигительно. Когда мне надоедало одно место и нужен был перерыв, я просто переезжал в другое.

Актеры немного цыгане, и мне это нравится.

Я жил в Перте до 16 лет, а потом просто запрыгнул в машину и умотал в Сидней. У меня на счете было 69 центов и немного наличных от родителей.

С моим лучшим другом Тревором я знаком с трех лет. За все это время мы и двух месяцев не провели порознь.

Все, что внушает мне страх, в то же время меня возбуждает.

Родители никогда не учили меня жить. Они позволили мне разобраться со всем самому. Да, они предупреждали: «Если ты дотронешься до огня, то обожжешься!», а я говорил: «Ну да, конечно». Потом я дотрагивался до огня, приходил к ним с ожогами и говорил: «Вы были правы».

Если всегда делаешь только правильный выбор, лишаешь себя возможности расти дальше.

Какие моральные ценности могут быть в мире, где курить начинают в 12 лет, а читать книги и вовсе не начинают?

До того как я стал актером, я даже представить себе не мог, что у меня будет столько денег. Мне больше не надо. Не то чтобы я не хотел больше денег, просто мне для счастья достаточно сидеть на пляже и заниматься серфингом по утрам.

Недавно я купил дом в Лос-Анджелесе и «мустанг» 1970 года мощностью 450 лошадиных сил. В доме с момента покупки я провел от силы два месяца, но там уже пожила половина Австралии.

Я обожаю играть, боже, как же я люблю это дело!

Однажды я целый год просидел на заднице, отвергая щедрые предложения сыграть в подростковых фильмах парней, похожих на моего героя из «10 причин моей ненависти». Я буквально жил на лапше рамен и воде, потому что старался изо всех сил быть верным себе. Это было очень сложно, деньги-то мне предлагали немалые. Можно было просто плюнуть и сказать: «Ну ладно, по крайней мере, мне будет на что купить еду».

Наверное, это не очень хорошо — делать вид, что ты умнее чем есть.

Когда меня что-то беспокоит, я просто отправляюсь на Марс — посидеть, поболтать ножками и посмотреть сверху на Землю. Земля — это такое маленькое голубое пятнышко. Оттуда сверху не видно ни страха, ни боли.

Тяжело жить без музыки, но еще тяжелее — без секса.

Очень трудно заниматься любовью в доспехах. Но если очень приспичило, придется потерпеть.

Рождение ребенка переворачивает всю жизнь, меняет все ее аспекты — к лучшему, конечно. Многим приходится жертвовать, но то, что ты получаешь взамен, перевешивает все жертвы.

Я вообще-то ненавижу фильмы по комиксам, прямо терпеть не могу, у меня от них челюсть сводит — такие они скучные и глупые.

Я на месяц закрылся в номере лондонского отеля, вел дневник и экспериментировал с голосами — мне было важно нащупать идеальные голос и смех. Так я попал в мир психопата — человека, который не отдает себе отчета в своих действиях. Джокер (герой фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь» — Esquire.) не знает границ, ему ничего не страшно, для него все — одна большая шутка.

Я настолько разочаровался в жизни, что, когда дела идут хорошо, я начинаю искать, что не так.

Мне не нравится идея смерти, но если я умру слишком молодым, я надеюсь, что успею сделать достаточно вещей, по которым меня запомнят.

Раньше у меня вообще не было денег и я был очень счастлив. Ведь когда я умру, я не смогу взять деньги с собой.

Жизнь так коротка, считай, нас уже и нет.