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Лучшие российские клипы 2016 года

Esquire продолжает знакомить читателей с неочевидными, но заслуживающими внимания видеоработами уходящего года.

В подборке представлены работы талантливых, но пока не широко известных отечественных исполнителей. Среди них питерские электронщики Oligarkh, петрозаводская группа the Chemodan, Сриптонит и одно из главных музыкальных открытий этого года рэпер Хаски.

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