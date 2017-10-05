Турецкие археологи поставили под сомнение подлинность мощей Николая Чудотворца, которые привозили в Россию

Турецкие археологи утверждают, что нашли место захоронения Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых. Как сообщает Daily Sabah, ученые обнаружили нетронутую могилу во время исследования подземных помещений церкви святого Николая в городе Демре, провинция Анталья (ранее – город Миры. – Esquire).

Глава управления памятниками Анталии Джемиль Карабайрам заявил, что усыпальница не повреждена, но добраться до нее сложно из-за мозаики на полу. Чтобы убрать ее и осмотреть захоронение, потребуется какое-то время.

Считается, что Николай Чудотворец жил и скончался в Мирах Ликийских – городе, на месте которого сейчас находится турецкий Демре. В 1087 году после вторжения турков-сельджуков итальянские купцы перевезли значительную часть его мощей в Бари, где они и хранятся в настоящее время в базилике Святого Николая. В мае этого года их привозили в храм Христа Спасителя в Москве – из желающих приложиться к святыне тогда выстроилась огромная очередь.

Другая часть мощей была вывезена в Венецию и сейчас находится в церкви Святого Николая на острове Лидо. Мелкие частицы мощей святителя имеются во многих церквях в разных странах мира, в том числе в России (например, в Свято-Даниловском монастыре в Москве).

Турецкие ученые утверждают, что изучили старинные бумаги и нашли свидетельства тому, что итальянцы забрали не мощи Николая Чудотворца, а останки другого священника, похороненного рядом.